Ta violence te fait peur ? Voici des conseils pour y faire face

la paix ne nous est pas donnée, elle se fait. Pendant 7 ans, mon compagnon @jerryhyde , qui est psychothérapeute, a travaillé pour une organisation féministe auprès d’hommes condamnés pour violence domestique. il nous partage 5 conseils d’une utilité vitale pour sortir de la violence. ensemble. je ne suis pas un homme condamné pour violence conjugale, mais cette vidéo m’a beaucoup appris. la violence, c’est moi, c’est vous, c’est nous. dans l’espoir que ces conseils puissent aider des enfants, des adultes, des couples et des familles à traverser le confinement, qui exacerbe la violence dans certains foyers, jerry et moi vous souhaitons le meilleur. ❤️ merci a @charles_denfeng pour la traduction, @angelo_foley de @balancetapeur pour la voix et @fabflorent de @rockiemag et @madmoizelledotcom pour le coup de main sur le montage! 🙌🏼❤️ la version anglaise est dispo sur l’igtv de @remarkable_men Amour et Paix à toutes et à tous. Partagez un max!