Soutiens cette initiative qui reloge des femmes victimes de violences

Pendant le confinement, cinq fois plus de signalements de violences faites aux femmes sont émis sur la plateforme gouvernementale « Arrêtons les violences ».

Si le confinement accentue les violence que subissent certaines femmes, se retrouvant enfermées avec des hommes violents, des mesures gouvernementales et des initiatives solidaires leur viennent heureusement en aide.

Aujourd’hui, je viens te parler de celle de Charlyne, Fostine, Hadrien et Paul, quatre étudiants en communication à l’HEIP Paris, qui ont lancé il y a de ça trois semaines Un abri qui sauve des vies.

Cette plateforme met en relation les particuliers souhaitant prêter leur logement à des femmes victimes de violences.

L’idée d’Un abri qui sauve des vies a éclos dans le cadre d’un cours à l’université. Charlyne me raconte qu’elle et ses camarades étaient loin d’imaginer que ce projet se concrétiserait sur le terrain :

Je me sens personnellement engagée pour la lutte contre les violences faites aux femmes, j’étais au courant de la situation pendant le confinement, et je ne supportais pas de me sentir impuissante.

Selon Charlyne, de nombreuses associations sont débordées et le besoin est réel. Les quatre étudiants espèrent que leur projet fera avancer les choses.

Sur le site d’Un abri qui sauve des vies, tu trouveras deux formulaires :

Ces formulaires permettent de mettre en relation les deux parties en fonction de critères géographiques et des besoins de la personne qui doit être relogée, en fournissant par exemple un logement plus spacieux si elle est accompagnée d’enfants.

Tu peux proposer ton logement même si tu es locataire, mais il est préférable que tu en parles à ton propriétaire au préalable. Une cohabitation avec la personne accueillie est également envisageable.

Le relogement se fait ensuite légalement par la signature d’un contrat de prêt à titre gratuit. Ce dernier pose des conditions et une durée, permettant ainsi de protéger les deux parties.

A ce jour, Un abri qui sauve des vies a déjà réussi à réquisitionner 38 logements. Il est cependant bien plus difficile pour les femmes de faire la demande d’un logement, comme me le confie Charlyne :

Pour Charlyne, hors de question, en effet, de laisser les femmes dans la nature une fois le contrat de relogement signé :

« Il est primordial que les femmes soient accompagnées et suivies pour ne pas, par exemple, retourner auprès de l’homme qui les violentait. C’est malheureusement une réalité à cause de phénomènes d’emprise psychologique. »

Des membres d’associations et parfois les étudiants de la plateforme eux-mêmes accompagnent les femmes à leur nouveau logement, et gardent un suivi psychologique avec elles par la suite.

« Nous faisons du cas-par-cas », ajoute Charlyne.

Après le confinement, Charlyne, Fostine, Hadrien et Paul ne comptent pas arrêter leur projet ! Pour eux, le besoin existe aussi en dehors du confinement.

Charlyne estime aussi qu’Un abri qui sauve des vies s’adresse à un profil de femmes en particulier, qui auront toujours besoin d’aide plus tard :

« Nous nous adressons à un public un peu différent de celui qui bénéficie des nuitées financées par le gouvernement pour mettre fin aux cohabitations dangereuses. Ces femmes ont en effet besoin d’une aide d’urgence et d’un accompagnement très poussé.

Notre initiative s’adresse davantage à des femmes qui ont besoin de temps et de répit pour prendre des décisions et se retourner, et qui sont capables d’évoluer avec un accompagnement plus léger.

Par exemple, nous avons fait héberger une femme et ses enfants fuyant un conjoint violent qui ont besoin d’un pied-à-terre le temps de retrouver un autre appartement. »