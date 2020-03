Un couple organise son mariage dans Animal Crossing pendant le confinement

Pendant le confinement, les gens se tournent vers Animal Crossing pour organiser les événements annulés à cause du Coronavirus, du mariage au simple date !

Temps de lecture : 2 minutes

C’est grâce au magazine Revelist que j’ai eu vent de cette anecdote.

En raison des règles strictes du confinement, de nombreux évènements ont du être annulés et reportés ces dernières semaines. Et le printemps, c’est souvent la saison des réunions de familles et des mariages !

La solution pour continuer à faire la fête ? Animal Crossing.

Un couple se marie pendant le confinement grâce à Animal Crossing

C’est la fiancée, ou devrais-je dire la mariée, qui a partagé sont histoire sur Reddit avant que cette dernière soit tweetée.

Mon fiancé et moi-même avons du annuler notre mariage en raison du COVID-19, alors nos meilleurs amis nous ont organisé un mariage surprise dans Animal Crossing.

Sur le texte orignal de Reddit, tu peux lire :

Mon fiancé a tout organisé avec nos meilleurs amis. Je devais être diplômée de l’école de médecine mais je n’obtiendrais pas de diplôme, et notre mariage a été annulé. J’étais déprimée, et j’étais déçue de manquer ces étapes clés. Cet événement m’a rendu si heureuse. Je n’ai même pas les mots pour décrire à quel point cela me fait plaisir. (Aussi, si vous zoomez, vous pouvez voir qu’il a écrit N&S, nos initiales, parmi les cœurs au sol.)

Animal Crossing, la solution aux annulations du confinement ?

En fait, en ce moment, nombreuses sont les personnes qui utilisent Animal Crossing pour organiser des évènements tels que des anniversaires, des soirées, des dates…

Ici, pour ses 9 ans, des amis de la famille ont organisé à la petite Sophia un anniversaire sur Animal Crossing.

Les soirées à trainasser dans la ville continuent aussi.

Pas besoin de distanciation dans Animal Crossing, c’est toujours l’heure de faire la fête.

Et pour ce qui est des date, exit le verre au bar du coin, ça se passe aussi sur Animal Crossing.

La distanciation sociale n’arrêtera pas notre soirée date.

Évidemment, il est possible que certains de ces événements virtuels soient organisés par l’équipe Animal Crossing elle-même, afin de se faire de la pub !

Quoiqu’il en soit, je trouve ces initiatives très choux.

Et toi, est-ce que ça t’a donné des idées d’événements à organiser par le biais d’Animal Crossing ?