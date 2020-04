Que tu sois victime ou témoin de violences, trouve de l'aide grâce à App-Elles !

Le confinement peut mener à des cohabitations improbables ou pénibles. Certaines se sont retrouvées enfermées dans le cocon familial qu’elles avaient quitté à leurs 18 ans. D’autres se sont retrouvées propulsées dans une cohabitation en couple qu’elles n’avaient pas prévue !

Le confinement entraîne une augmentation des violences conjugales

Sauf que, plus grave, le confinement peut aussi enfermer certaines femmes avec des hommes violents. En France, les violences conjugales ont augmenté de 32% en l’espace d’une semaine pendant le confinement, selon France Info.

Pour trouver de l’aide si tu es victime, ou empêcher des drames humains si tu es témoin, certains recours existent, que je te détaille dans un article dédié.

Je le rappelle, en cas d’urgence, le premier réflexe à avoir est d’appeler le 17. Tu peux aussi appeler le 39 19 et chercher de l’aide sur la plateforme « Arrêtons les violences ».

Pour lutter contre les violences faites aux femmes, il existe également une application très utile à télécharger sur son smartphone et à faire connaître : App-Elles.

App-Elles, une application pour lutter contre les violences conjugales

App-Elles, c’est la « première application française solidaire des femmes et des filles victimes de violences » développée par l’association Resonantes, 100% gratuite, et particulièrement nécessaire en ces temps de confinement.

Le but d’App-Elles est de répondre aux besoins d’assistance et de soutien des victimes et des témoins de violences conjugales, sexistes ou sexuelles.

L’application permet d’alerter et de contacter rapidement ses proches, les secours, les assos et d’autres ressources d’aide disponibles à proximité. Les données sont confidentielles et sécurisées.

App-Elles, comment ça marche ?

App-Elles permet tout d’abord d’alerter rapidement ses proches ou ses « contacts d’alerte », que tu peux enregistrer au préalable dans l’appli.

Le déclenchement de la fonction « alerte » permet l’envoi automatique toutes les 90 secondes de messages d’appel à l’aide sous forme de sms avec sa position GPS et une photo prise automatiquement par le téléphone.

App-Elles permet ensuite d’accéder aux services de l’Etat en étant redirigée vers le 17 (police) ou le 112 (numéro d’urgence européen pour tout type d’urgence). Tu peux accéder à un tchat avec la police et déposer de pré-plaintes en ligne via l’application.

L’appli te permettra aussi de discuter avec des professionnelles des violences faites aux femmes grâce à un répertoire d’appels. Par exemple le 39 19, Solidarités Femmes, ou encore le Planning Familial. Le répertoire est régulièrement mis à jour et te proposera des ressources locales s’il y en a.

Sur App-Elles, tu trouveras également des ressources grâce à des fiches conseils, et un répertoire de sites spécialisés.

Enfin, tu pourras localiser les structures d’aide les plus proches de chez toi grâce à une carte interactive. Comme le rappelle le collectif #NousToutes, s’il est déconseillé de sortir pendant le confinement, il n’est pas interdit de fuir une situation de violence.

