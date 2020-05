Comment atténuer tes racines pendant le confinement ?

Cache ces racines que je ne saurais voir (ou pas) ! Voici quelques conseils pour gérer ta repousse en attendant la réouverture des salons de coiffure.

Temps de lecture : 2 minutes

Tes cheveux sont colorés, méchés ou balayés (astikés, kaz la toutou penpan lalala) ? Alors il y a des chances pour que tes racines naturelles commencent à se voir un peu trop à ton goût (ou alors tu t’en fous et c’est tant mieux).

Si c’est le cas et que tu ne peux vraiment pas attendre le 11 mai et la réouverture des salons de coiffure, voici quelques astuces pour camoufler ou atténuer tes racines.

Comment camoufler mes racines pendant le confinement ?

Il existe différentes techniques pour atténuer tes racines avant de repasser au bac, et la plus appropriée pour toi va dépendre de la couleur naturelle de tes cheveux.

Si tu colores ta chevelure pour cacher des cheveux blancs ou pour éclaircir/foncer ta base, il existe un certain nombre de produits qui vont te permettre de corriger tes racines de façon éphémère, la majorité s’éliminant en un seul shampooing.

En fonction de tes besoins, tu peux opter pour un spray (pratique pour couvrir des zones larges), une poudre ou un crayon (plus adaptés aux corrections localisées) dans une teinte proche de celle de tes longueurs.

Le résultat ne sera pas aussi fondu que pour une coloration classique (surtout si tu es naturellement brune et que tu as opté pour un blond polaire) mais ça te permettra de patienter si tu ne fais confiance qu’à ton coloriste.

Comment rattraper mes racines à la maison ?

S’il est pour toi inenvisageable de passer deux semaines de plus avec les racines apparentes, et que tu ne te sens pas de colorier individuellement chacun de tes cheveux blancs avec un feutre spécifique, tu peux faire une mini infidélité à ton coiffeur ou à ta coiffeuse en achetant un kit de retouches racines dans le commerce.

En 10 petites minutes, ce type de produit va te permettre de camoufler tes racines de façon permanente, tout en te faisant gagner quelques semaines supplémentaires sur ton rendez-vous post-confinement.

Si tu optes pour ce système D, fais bien attention à la couleur que tu choisis car la nuance affichée sur la boîte est souvent trompeuse. En cas de doute et pour éviter le look bi-goût, choisis un ton un peu plus clair que celui de tes longueurs.

Quelles coiffures pour atténuer l’effet racines ?

Si tu préfères attendre encore un peu plutôt que de risquer la catastrophe capillaire, tu peux aussi dissimuler tes racines en coiffant savamment tes cheveux.

Chignon flou, longueurs wavy ou encore couronnes de tresses, tu as le choix ! Le but est d’éviter les coiffures trop plaquées sur le crâne pour que la démarcation entre les racines et les longueurs se soit pas exacerbée.

Si tu n’as pas de temps (ou la flemme) à accorder à ta coiffure, l’utilisation d’un accessoire comme un headband ou un serre-tête peut aussi te permettre de camoufler l’effet racines ni vu ni connu.

Et toi, que fais-tu de tes racines en attendant la réouverture des salons de coiffure ?