Quel bain d’huile pour mon type de cheveux ?

Et si tu profitais du confinement pour offrir à ta chevelure un bon bain d'huile ? Voici quelques conseils en fonction de ton type de cheveux.

Le bain d’huile pour les cheveux est un moyen simple et économique de redonner du pep’s, du craquant et du gourmand à sa chevelure. Si tu veux profiter de cette période de confinement pour prendre soin de tes longueurs et de ton cuir chevelu, voici quelques conseils qui pourraient t’être utiles.

Comment faire mon bain d’huile à la maison ?

Pour offrir un bain d’huile à ta chevelure de reine, il suffit d’enduire tes cheveux d’huile végétale (ou un mélange de plusieurs variétés) des racines jusqu’aux pointes. Une fois les longueurs bien imprégnées, tu peux recouvrir ta tête de film alimentaire, d’une serviette chaude ou même d’un bonnet de bain afin de permettre à l’huile de bien pénétrer la fibre capillaire.

Pour le temps de pose, c’est à toi de voir en fonction de l’état de tes cheveux et de tes impératifs de la journée. En général, il est conseillé de laisser prendre le bain d’huile entre une heure et toute une nuit. Le soin terminé, il suffit de te laver les cheveux avec un (ou plusieurs, selon l’huile utilisée) shampoing doux et de laisser ta tête sécher à l’air libre.

Le bain d’huile pour les cheveux secs et abîmés

Si tes cheveux sont rêches comme de la paille et cassent au moindre petit coup de brosse, un bain d’huile leur fera le plus grand bien ! De nombreuses huiles végétales riches en lipides comme celles d’avocat, d’argan, de bourrache ou d’amande sont particulièrement adaptées aux besoins des longueurs sèches et abîmées.

Bon, après, si tes pointes sont vraiment dans un sale état, aucun traitement ne pourra les ramener à la vie et il faudra sûrement que tu coupes quelques centimètres une fois le confinement terminé.

Le bain d’huile pour les cheveux bouclés

Pour être toniques et bien définies, les boucles ont un grand besoin d’hydratation. Pour redonner du tonus à ta chevelure, tu peux donc enduire des longueurs d’une huile gainante comme celle de brocoli, de piqui ou de pracaxi.

Si tes cheveux sont du côté crépu de la force, les huiles de coco, karité, abyssinie et pépins de raisins seront plus adaptées.

Le bain d’huile pour les cheveux colorés

Les cheveux colorés sont un vrai casse-tête : souvent abîmés par les produits chimiques, ils mériteraient d’être enduits d’huiles végétales bien grassouillettes. Le souci, c’est que les huiles trop riches ont tendance à délaver la couleur en décollant les pigments, il faut donc faire attention à la composition de son bain.

Pour ne pas te tromper, tu peux opter pour des huiles de nigelle, de macadamia, de ricin et d’olive, qui sont toutes les quatre conseillées pour redonner de la souplesse aux cheveux sans ternir leur éclat.

Le bain d’huile pour les cheveux gras

Lorsqu’on a les cheveux qui rengraissent vite, l’idée de les enduire d’huile peut paraître contre-productive. Mais que nenni gente dame ! Si les racines, déjà bien imprégnées par l’excès de sébum produit par le cuir chevelu, n’ont effectivement pas besoin d’être lustrées d’avantage, les longueurs et les pointes sont souvent plus sèches et méritent un peu d’attention.

Afin de retrouver un peu de souplesse et de brillance, il te suffit juste d’enduire tes cheveux à une quinzaine de centimètres de tes racines. Et pour le choix de l’huile, c’est à toi de voir en fonction de tes besoins : avocat pour les cheveux secs, macadamia pour les cheveux colorés ou encore brocoli pour les cheveux fins.

Le bain d’huile pour réguler le cuir chevelu

Démangeaisons, pellicules, échauffements, tiraillements, glandes sébacées qui s’excitent… Quand le cuir chevelu est irrité, rien ne va plus !

Pour le réconforter et l’aider à se réguler, tu peux lui offrir un bain d’huile rien que pour lui : il suffit de concentrer l’application de l’huile aux racines et de masser ton crâne pendant quelques minutes avec la pulpe de tes doigts pour optimiser la répartition du produit et activer la micro-circulation de la peau.

Neem, chanvre, jojoba, ricin… Un grand nombre d’huiles végétales peuvent donner un petit coup de pouce à ton cuir chevelu, même si tu ne dois pas hésiter à consulter un dermatologue (même en téléconsultation !) si les désagréments continuent.

Sélection shopping bien huilée

