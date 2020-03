Blanc Manger Coco est en ligne GRATOS, meilleure nouvelle du confinement

Tu connais le jeu hilarant et absolument indécent « Blanc-manger-coco » ? Bonne nouvelle, il débarque en ligne et il est gratuit. De quoi t'aider pendant le confinement !

Tu veux pimper un peu tes apéros-skype avec tes potes ? Bonne nouvelle, le jeu-qui-te-fait-mal-aux-abdos « Blanc-manger-coco » sort une version en ligne, et en plus c’est gratuit !

Blanc-manger-coco, le copain de tes apéros

Si tu ne connais pas ce jeu, je te conseille totalement de te mettre à la page. Complètement politiquement incorrect, très drôle, c’est un jeu de carte parfait pour te taper des bonnes barres bien grasses avec tes potes à l’apéro (ou toute la soirée hein, c’est toi qui vois).

Les règles sont simples : un des joueurs lit une carte bleue avec une phrase à trou et les autres complètent la phrase en proposant, face cachée, une carte blanche. Le joueur qui a lu la question choisit la réponse qu’il préfère, qui a été donnée par un des participants. On compte les points, et celui qui en a le plus gagne.

Mais même si le but est de gagner, le comique du jeu réside dans le décalage total entre les questions et les réponses.

Petit exemple pour te donner une idée. Tu tires une carte où il y a marqué : « J’ai toujours donné des petits noms à mes sextoys, et celui-là s’appelle–––– » et les réponses des cartes proposées par tes potes sont « Le Botox » / « 21cm de bonheur » / « Petit effort, gros résultats » / « Les grand donateurs de la banque du sperme ».

Alors, tu choisis quoi ?

« Blanc-manger-coco » en ligne pour te soutenir pendant le confinement

Si tes potes te manquent, si le jeu te manque, si les grosses rigolades aussi, les créateurs du jeu ont pensé à toi, en le mettant en ligne, et gratuitement.

À toi les apéros-skype, à toi les fous rires, à toi les copains, bref à toi le temps passé à penser à autre chose qu’au Covid-19 et au confinement.

Pour y jouer c’est assez simple, tu t’inscris, tu ajoutes une « salle », tu partages le code de cette salle à tes potes et roulez jeunesse, c’est lancé.

Le jeu peut avoir quelques ralentissements, rapport au fait qu’on est beaucoup à se mettre dessus, faut être un peu patient.

À quand une partie avec la rédac de Rockie ? Ça te dit ?

