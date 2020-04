Pourquoi la boîte noire est la meilleure épreuve de Top Chef (et de loin)

Kalindi réserve ses mercredis soirs au visionnage rigoureux de Top Chef. Si le concept de l'émission lui plaît dans sa globalité, son épreuve favorite demeure, au fil des années, la BOÎTE NOIRE.

Certaines vérités ne peuvent pas être discutées, même par les plus téméraires des coutumiers à la contradiction :

Kaamelott est la meilleure série comique jamais écrite

La boîte noire est la meilleure épreuve de Top Chef

Voilà. Ce sont sans doute les deux seules vérités qui ne peuvent pas être questionnées.

La boîte noire dans Top Chef, qu’est-ce que c’est ?

Adrien : "Dans ma tête c'est le feu d'artifice" Le feu d'artifice : #TopChef pic.twitter.com/fEyQWTkwAi — Out of context Top Chef (@TopChefOOC) April 15, 2020

Survenant à plus de la moitié du concours, « La boîte noire », c’est l’une des épreuves phares de Top Chef.

Mi-dégueu (on y reviendra plus tard) mi-addictive, son concept est plutôt simple : un chef étoilé confectionne un plat inédit qui sera dégusté à l’aveugle.

Les candidats n’ont donc que quelques minutes pour pénétrer une boîte noire au milieu de laquelle trône le Graal culinaire.

En quelques minutes, dans le noir complet, ils doivent déterminer quels sont les ingrédients qui ont servi à confectionner le plat, quelles sont les sauces, les liants, les viandes, les poissons, les crustacés, et bien sûr sous quelle forme et dans quel contenant ils se trouvent.

Ce qui n’a l’air de rien pour nous, derrière notre écran, qui avons connaissance de chacun des composants du plat.

Mais pour les chefs privés d’un sens fondamental et primordial en cuisine, c’est une autre paire de manches.

Alors pourquoi cette épreuve est-elle si iconique ?

Laisse-moi te donner mon avis (je suis payée pour te le donner anyway).

La boîte noire dans Top Chef, la plus grosse galère des candidats

Peu importe les thèmes des épreuves, d’ordinaire les candidats savent à peu près tout faire.

Ils ont bien sûr leurs faiblesses, mais possèdent tous une grande maitrise technique leur permettant de sublimer n’importe quel aliment, même le plus insignifiant comme : la salade.

Du coup, rares sont les instants où ils ont l’air dans une galère insurmontable (ce qui fait aussi le sel d’un concours).

Mais alors la boite noire, c’est une autre affaire.

Quasiment tous les candidats butent sur cette épreuve, qui nécessite concentration, imagination et surtout papilles au top du game.

Ainsi, les voir tâtonner a quelque chose d’amusant et surtout de didactique. Avec eux, on apprend comment reconnaitre une texture, la définir, en trouver la source etc.

La boîte noire de Top Chef, épreuve qui mêle candidats ET chefs

Le piment de l’épreuve réside aussi dans la mobilisation intégrale des participants à l’émission.

Eh oui, dans cette épreuve, les chefs de brigades s’allient à leurs poulains pour mettre toute les chances du côté de leur équipe.

Les voir tous ensemble unis dans la même galère, c’est presque émouvant. Le moment est tellement stressant pour les uns comme pour les autres, qu’une vraie cohésion se crée, qui ne semble pas feinte le moins du monde.

Ce qui donne un moment de télé sincère et humain, comme on en voit peu.

Aussi, les chefs peuvent apporter leur expertise et leur savoir encyclopédique aux candidats.

C’est ainsi que Michel Sarran (pommes à l’huile) a hier soir apporté une information que personne n’avait : la recette du chef Pierre Gagnaire comportait un crémeux de Saint-Jacques au vin espagnol.

Et ça, aucun des jeunes chef n’avait mis la langue dessus.

La boîte noire dans Top Chef, dégueu à mater?

Le seul écueil de cette fameuse boîte ? Difficile de manger en regardant les candidats saccager la structure du plat qui repose en son centre.

Eh ouais, mater l’épreuve de la boîte noire, c’est comme regarder La Plateforme sur Netflix : ça coupe l’appétit.

Et vas-y que je fourre mes grosses paluches dans le crémeux de Saint-Jaques, que je m’étale la crème de maïs sur les cuticules, que je suce mes doigts plein de foie-gras, que j’écrase ma désormais bouillie sur la tronche de mon partenaire : c‘est un CARNAGE.

Autant dire que c’est la seule épreuve de toute l’émission qu’il est difficile de regarder en avalant un plat élaboré pour l’occaz !

Mais la boite au laquage noir impérial qui se dresse, vigoureuse, au milieu de la cuisine de Top Chef, vaut quand même le détour.

La boîte noire de Top Chef, édition 2020

Hier soir, tous les candidats restant se sont donc affrontés dans cette nouvelle édition de la boîte noire. Et tout était PARFAIT.

Si j’ai eu du mal à m’attacher aux personnages de cette nouvelle saison, l’émission d’hier m’a réconciliée avec eux.

Dans cette épreuve ultra-stressante et inhabituelle, les candidats ont laissé leur personnalité s’exprimer à fond. Ainsi, Adrien a eu l’air de faire encore plus la gueule que d’habitude, Mallory a sauté partout en bonne pile électrique qu’il est, Diego a été tout feu tout flamme, Mory a été minutieux et attentif, bref, tout le monde a pu délivrer un petit bout de ce qu’il est.

Un bonheur pour moi, qui m’étais un peu emmerdée les premières semaines.

Et toi, douce lectrice, c’est quoi ton épreuve préférée dans Top Chef ?