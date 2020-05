Les bonnes nouvelles du confifi pour se remonter le moral

Manon en avait marre d'avoir le moral en berne ces derniers jours, alors elle a décidé de te partager les petites nouvelles du monde qui lui ont fait du bien.

Temps de lecture : 2 minutes

Bon. On est d’accord, avec toutes ces histoires de pandémie, de confinement, de moustiques tigres qui s’installent partout en France et autres joyeusetés, on a un peu de mal à rester positifs.

Du coup, pour te changer un peu les idées, j’ai décidé de te partager les bonnes nouvelles de la semaine, trouvées un peu partout sur le web, et qui concernent moult sujets comme l’environnement, les animaux, ou bien la santé en général.

J’espère que ça te redonnera un peu de baume au cœur ma Rockie !

La baisse de la pollution de l’air pourrait épargner 11000 vies en Europe

Les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et des particules fines PM2,5 ont diminué respectivement de 37% et 10%, selon l’étude du Centre de recherche sur l’énergie et l’air (CREA).

Les mesures de lutte contre l’épidémie ont conduit à un ralentissement massif de l’économie européenne, réduisant la production d’électricité venant du charbon de 40%, et la consommation de pétrole de près d’un tiers.

C’est peut-être pour ça que j’ai l’impression de mieux respirer quand je sors ma truffe à la fenêtre.

Les internes vont recevoir une prime

C’est Olivier Véran, ministre de la Santé, qui l’avait annoncé sur son compte Twitter :

C'est Olivier Véran, ministre de la Santé, qui l'avait annoncé sur son compte Twitter :

Bon, ça résout pas les conflits, mais c’est toujours ça.

Des renards ont été aperçus au Père Lachaise

Le fameux cimetière parisien est maintenant habité par autre chose que des fantômes : des bébés renards. Et étant donné que le renard est l’animal le plus beau de la terre entière (sans aucune objectivité, j’en conviens), c’est la plus douce des nouvelles.

Le fameux cimetière parisien est maintenant habité par autre chose que des fantômes : des bébés renards. Et étant donné que le renard est l'animal le plus beau de la terre entière (sans aucune objectivité, j'en conviens), c'est la plus douce des nouvelles.

Les mutilations génitales féminines au Soudan sont condamnables

Oui, ça n’a pas grand chose à voir avec le confinement, mais si ça ce n’est pas une bonne nouvelle, je ne vois pas ce qui peut en être une.

Oui, ça n'a pas grand chose à voir avec le confinement, mais si ça ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne vois pas ce qui peut en être une.

Les Gorges du Verdon s’habituent très bien au manque de touristes

Comme on peut le voir dans ce reportage de France 3, la nature reprend ses droits dans cet espace naturel éblouissant. Personnellement, quand je vois de l’eau turquoise comme ça, j’ai très très envie d’y tremper un orteil. Ou les dix.

Il n’y aura pas de chasse à la baleine en Islande

Et ce, pour le deuxième été consécutif. Gunnar Bergmann Jonsson, le directeur général de IP Útgerð ehf, une des entreprises spécialisées dans la chasse de la baleine de Minke a déclaré à l’AFP :

Je ne chasserai plus jamais les baleines, je m’arrête pour de bon.

J’espère que ces nouvelles t’auront fait autant de bien qu’à moi. C’est pas grand chose, ça arrête pas la circulation du virus, mais c’est toujours ça.

Bonne journée ma Rockie !