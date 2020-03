Rejoins ce groupe Facebook pour chanter avec tes voisins pendant le confinement

Temps de lecture : 2 minutes

Tu as vu les Italiens chanter à tue-tête depuis leur balcon ?

Eh bien c’est notre tour, à nous Français, d’ambiancer nos voisins et les oiseaux.

Le groupe s’appelle Les 10 minutes du peuple et compte déjà plus de 140 000 membres.

L’objectif est simple :

Le confinement c’est la vie.

Tous les soirs à 19h30 : on allume le son et on fait danser ses voisins à la fenêtre pendant 10 minutes.

Un brouhaha musical qui nous montrera que même coincés chez nous on sait groover et s’aimer.

Et promis le virus se fatiguera avant nous.