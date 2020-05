Pourquoi les chats courent-ils après avoir fait caca ?

4 Mai 2020, à 21:49

J'ai deux chats, la femelle ne recouvre pas ses crottes et miaule comme une folle jusqu'à ce qu'on l'ait flattée. Le mâle court comme un fou dans tout l'appartement pendant 5 minutes.



Ah, et moi le mâle (qui a décidément pas inventé la machine à courber les bananes) a bouffé un fil de poubelle. Je l'ai vu quand?

Quand j'ai vu un petit truc orange dépasser de son trou de balle de 2-3cms.

La scène de moi tenant mon chat tout en tirant sur ce fil me fait toujours mourir de rire... Surtout que le chat se tortillait en faisant des petits "mia mia" dont je n'arriverais jamais à déterminer s'il était étonné, outré ou si ça lui plaisait un peu...



Édit : orthographe et correction de mon T9 chelou.