Des coiffeurs offrent un moment de détente au personnel soignant

Une initiative met en relation des coiffeurs et des soignants pour offrir un moment de détente à ceux qui luttent contre l'épidémie.

Temps de lecture : < 1 minute

Le projet solidaire Take Hair C-19 permet à des coiffeurs d’offrir des soins capillaires (massage du crâne, coupe, coiffure etc.) et des réductions sur leurs prestations au personnel soignant qui a été en première ligne dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

Take Hair C-19, un projet solidaire pour chouchouter les soignants

Lancée par le coiffeur français John Nollet, la plateforme Take Hair C-19 permet de mettre en relation des coiffeurs désireux de se rendre utiles après 2 mois d’inactivité, et des soignants « qui ne comptent ni leur énergie, ni leurs heures, ni leur dévouement pour soigner et sauver des vies ».

Lancement de l’opération « Take Hair C19 » en remerciement au Personnel Soignant ❤️

Je remercie chaleureusement pour leur aide à la réalisation du site : https://t.co/SO4GOiUiyH @marcantoinecoulon, @phildab, @Viens_la pic.twitter.com/1ZeHnb2ywZ — John Nollet Official (@johnnollet) April 26, 2020

Depuis le 20 avril, coiffeurs et professionnels de santé peuvent s’inscrire pour offrir ou profiter d’un moment de détente à partir du 11 mai.

Afin de pouvoir bénéficier de la prestation, le soignant ou la soignante (médecin, infirmière ou infirmier, urgentiste, personnels hospitalier etc.) devra juste présenter un justificatif d’emploi et partager son expérience sur les réseaux sociaux avec le hashtag #takehairc19.

Alors si tu veux donner un peu de ta personne ou t’installer confortablement dans un fauteuil massant après une longue journée de boulot, n’hésite pas à te connecter sur le site !