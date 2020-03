Confinement et alcool : les conseils d’une addictologue

27 Mar 2020, à 10:48

J'avoue que je fais partie des gens qui boivent plus depuis le début du confinement, alors que j'ai une consommation d'alcool très occasionnelle habituellement et que je ne suis absolument pas sociable (donc l'enfermement a un impact très relatif sur mon quotidien). Idem pour mon mari.



"Ce soir c'est Skypéro avec la famille", "ce soir c'est la St Patrick" (WTF on l'avait jamais fêtée avant), "ce soir c'est dîner aux chandelles", "ce soir on s'est fait un bon repas, ce serait dommage de pas l'accompagner avec un verre de vin", "ce soir c'est apéro sur la terrasse, on a du temps devant nous". Sur 10 jours, on a quand même multiplié les prétextes pour picoler (raisonnablement, de toute façon après 3 verres je suis par terre, mais quand même, c'est beaucoup plus systématique). Généralement, en 10 jours on boit une fois maximum, voire pas du tout le plus souvent.



De même que j'ai jamais autant pris de nouvelles de mes proches alors que j'en ressens aucun besoin en temps normal, j'aurais jamais autant apprécié de me poser devant un verre.



Le confinement et la privation de libertés "basiques" (celle d'aller et venir par ex) ne sont pas franchement naturelles pour qui que ce soit (dans nos pays occidentaux du moins). J'imagine que les gens compensent la frustration comme ils peuvent, en essayant de s'appuyer sur les plaisirs simples comme sur une béquille pour éviter de se mettre la tête dans le four en pensant à l'après (ou à celleux qui vivent des situations ultra violentes pendant qu'on est confortablement cloîtrés chez nous), en essayant de vivre le truc en mode "je vis ma meilleure vie, je profite de toutes les libertés que je peux encore avoir chez moi". En se rappelant soudain que la convivialité ça existe (moi la première, c'est un concept qui m'est étranger d'habitude) et comment le français moyen devient plus convivial ? Par le biais de l'alcool.



Après je suis pas nécessairement inquiète pour mon cas perso, je sais qu'une fois la vie redevenue normale on repensera à nos priorités, on repassera des samedis à randonner à des kilomètres de chez nous et on oubliera bien vite l'apéro (et d'appeler régulièrement nos proches aussi, on va pas se mentir).



Mais l'impact à grande échelle du confinement sur le plan social (à court, moyen ou long terme) me fait un peu flipper quand même, quand j'y pense. Plus que la propagation du virus.