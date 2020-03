Confinement et syndrome prémenstruel : ma journée du seum

Comme toute la France, Mymy est confinée chez elle. Pas comme toute la France, Mymy vit une sévère journée de syndrome prémenstruel. Quel beau combo.

Tu connais la chanson : pandémie de coronavirus (Covid 19), distanciation sociale, protection des populations à risques, mesures bif bof efficaces, paf confinement pour tout le monde avec une autorisation de la maîtresse pour sortir faire pisser le chien.

Moi, j’ai pas de chien donc ça va, par contre j’ai un utérus et il a vraiment bien choisi son jour pour se manifester, ce con.

Viens donc vivre avec moi une journée de l’enfer : confinement en solo dans mon studio de 25m² + syndrome prémenstruel.

Confinement et syndrome prémenstruel : 8h27

Le réveil sonne, j’ouvre les yeux, j’ai le temps de m’étirer et de croire pendant une demi-seconde que cette journée sera agréable. Ensuite mes hormones se réveillent.

Confinement et syndrome prémenstruel : 8h32

J’ai la FLEMME de faire du café mais je VEUX du café mais cette CONNE de Mymy d’hier n’a pas lavé la cafetière mais franchement qui l’a élevée ?

Pour la peine je me recouche comme ça je serai bien vénère contre moi-même d’avoir traîné au lit jusqu’à l’heure de bosser.

Confinement et syndrome prémenstruel : 9h01

Télétravail jour 3, j’ai abandonné l’idée d’avoir un pyjama de nuit et un pyjama de jour, je suis juste en pyjama, je crois qu’y a une tache de bouillon sur mon sein gauche et aussi j’ai eu la flemme de me doucher.

Vu la situation on est parties pour une journée de « Est-ce une crampe de règles ou une crampe GRATUITE de « tes règles arrivent dans 2 jours mais je teste la machinerie » ? Va-t-on tacher son UNIQUE chaise ? ».

Mmmmh suspense j’adore.

Confinement et syndrome prémenstruel : 9h03

Alors si ce CONNARD d’Internet pouvait aller PLUS VITE ça serait b… Ah non c’est bon ça a chargé.

Confinement et syndrome prémenstruel : 9h29

Mais pourquoi je me suis pas sortie du lit pour faire du café ? Maintenant je suis coincée devant mon ordi, je suis complètement stupide ou quoi ?

Confinement et syndrome prémenstruel : 9h32

OH PUTAIN J’AI DU CHOCOLAT KINDER

Confinement et syndrome prémenstruel : 9h33

J’ai plus de chocolat Kinder.

Confinement et syndrome prémenstruel : 9h34

C’est un peu écœurant le chocolat Kinder.

Confinement et syndrome prémenstruel : 9h35

Ok c’était un Kinder Surprise géant et je l’ai mangé en entier d’accord mais je souffre vous savez et puis ce pic de sucre ne peut pas faire de m…

Confinement et syndrome prémenstruel : 9h36

PIC DE SUCRE PIC DE SUCRE PIC DE SUCRE PIC DE SUCRE

Mon cerveau actuellement

Confinement et syndrome prémenstruel : 10h00

Le pic de sucre est fini.

Je ressens ce que doit ressentir un ballon d’hélium tristement dégonflé. Ou une vieille capote. Un truc mou et triste quoi.

Confinement et syndrome prémenstruel : 10h47

MAIS VOUS AVEZ PAS FINI DE M’APPELER POUR QU’ON FASSE DES CALL DE MON CUL J’AI PAS ENVIE DE PARLER

Confinement et syndrome prémenstruel : 10h57

J’aimerais parler à quelqu’un. Entendre une voix. L’humanité me manque.

Confinement et syndrome prémenstruel : 11h02

Bah oui connard de voisin viens donc cloper à ta fenêtre et eNFUMER TOUT LE MONDE putain les humains sont CONS y a pas moyen jte jure

Confinement et syndrome prémenstruel : 11h03

J’ai faim

Confinement et syndrome prémenstruel : 11h04

J’ai mangé tous mes grignotages de confinement (et non une carotte crue ça compte pas)

Confinement et syndrome prémenstruel : 11h05

Je me déteste (bis repetita jusqu’à 11h59)

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h00

À TABLE

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h04

Y a rien qui me fait envie putain j’ai fait des courses de merde j’ai envie de pleurer

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h05

OH DU FROMAGE !!!

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h06

Y a plus de fromage.

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h07

C’est pas un repas du fromage j’ai encore faim

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h08

Je vais donc me lamenter dans mon lit au lieu de cuisiner je suis sûre que ça va passer tout seul

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h28

Ça ne passe pas tout seul.

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h45

Ce serait quand même être la PIRE personne de commander un McDo en livraison là tout de suite

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h46

Oui

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h47

En même temps ils continuent à livrer…

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h48

DON’T

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h49

Je vais juste voir le site je vais pas commander promis

Confinement et syndrome prémenstruel : 12h50

Confinement et syndrome prémenstruel : 13h12

NON JE PLEURE PAS À CAUSE D’UN MCDO FERMÉ C’EST TA MÈRE QUI PLEURE À CAUSE D’UN MCDO FERMÉ

Confinement et syndrome prémenstruel : 13h16

Je vais faire la sieste j’ai toujours pas mangé je hais ma vie.

Confinement et syndrome prémenstruel : 14h16

Aaaah ! Quelle belle sieste !

NON PAS DU TOUT je l’ai passée à chouiner dans mon lit voilà super.

Confinement et syndrome prémenstruel : 14h40

Bon je craque, j’écris à mon mec (confiné chez lui) pour savoir s’il peut m’appeler. Il doit être en live sur Internet jusqu’à 15h pour son taf.

Confinement et syndrome prémenstruel : 15h01

JE LE SAVAIS, JE LE SAVAIS QU’IL NE M’AIMAIT PLUS

Confinement et syndrome prémenstruel : 15h03

Je suis sur son live. Il est mignon ce con.

Confinement et syndrome prémenstruel : 15h10

Dix minutes de retard je le déteste je déteste cet homme je le hais de tout mon être

Confinement et syndrome prémenstruel : 15h12

Il est quand même mignon ce con

Confinement et syndrome prémenstruel : 15h42

« Ah ? T’es en retard ? Non j’avais pas remarqué… vas-y raconte moi ta journée… J’ai regardé un peu ton live… Ah ? C’est bien oui… Ah bah oui faut pas oublier de déjeuner haha… Hmm… hmm… Moi ? Quoi ? Oh non moi ça va… Je voulais juste te par… te parl… BWAHHH NON ÇA VA PAS JE SUIS EN PMS J’ARRÊTE PAS DE CHIALER J’AI PAS MANGÉ JME SUIS PAS DOUCHÉE CHUI QU’UNE MERDE ET T’ES PAS LÀ BWAAHHH »

Confinement et syndrome prémenstruel : 15h59

« Ça m’a fait du bien ! Je repars travailler ! Je t’aime ! Bye ! À ce soir pour Top Chef ! »

Confinement et syndrome prémenstruel : 16h45

1h de boulot achevée et pas trace de larme sur mes joues. Incroyable.

Confinement et syndrome prémenstruel : 16h47

Mon chat dort au soleil il est si beau si doux je… je… je vais… pleurer…

Confinement et syndrome prémenstruel : 17h01

Vous saviez que les nouilles instantanées c’est vachement bon cru, à grignoter comme ça ? Enfin « bon » je sais pas mais en tout cas j’en ai plus.

Confinement et syndrome prémenstruel : 17h42

En soi, personne n’est obligé de savoir que je bois un verre de rouge en travaillant. Et puis y a pas une loi genre un verre par jour c’est bon pour la santé ? Qu’en dit Michel Cymes ? Quelqu’un sait ?

Confinement et syndrome prémenstruel : 17h49

ALLEZ BIENTÔT LA FIN DE CETTE JOURNÉE DE MALHEUR ! Time to PLEURER SOUS LA DOUCHE et pas à mon bureau !!!

Je ne serai pas devant mon clavier pour te raconter la suite, chère Rockie, mais en voici les grandes lignes :

Je vais sortir faire une course, oublier mon attestation, et sangloter devant un policier

Je vais oublier LE truc que je dois pas oublier aux courses, et sangloter en rentrant chez moi

Je vais rater ma quiche aux poireaux, et sangloter dans mon assiette

Je vais m’énerver devant Top Chef (malgré Adrien-cœur) parce que C’EST UN ÉPISODE AVEC DES GAMINS autant dire : la pire chose

P’tite masturbation et au lit, rendez-vous demain pour les règles en confinement ça va être super.

Un rayon de soleil dans toute cette histoire : j’ai fait un stock de culottes menstruelles. J’irai pas choper le coronavirus pour des tampons nuls, ça non !

Force à tous mes utérus sûrs pendant ce confinement NAZE ♥

