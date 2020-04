C'est cool d'avoir un tableau général."surreprésentées au sein des postes clés qui font fonctionner le pays en cette période" : j'aurais enlevé "en cette période".Et aussi je trouve qu'on ne devrait pas parler d'abnégation. On devrait d'exploitation, surtout.D'ailleurs pour donner un exemple une femme a fait des masques maison et les vendait entre 7 et 10 euros, eh ben elle s'est retrouvée avec des gentes qui lui disaient que c'étaient honteux de les vendre et qu'elle devait faire ça gratuitement.(édit : lien retrouvé)Certains médias "valorisent" beaucoup ce genre d'initiative. Pour moi c'est clairement encore une fois une façon de dire aux femmes que leur travail doit être gratuit (là dans l'article la femme fourni en plus de son travail, le tissu gratuitement ).Ça n'enlève rien à l'humanité des femmes qui ne tarifient pas leur aide, attention. Mais ce deux poids deux mesures est vraiment une marque du patriarcat à mon avis, et c'est juste encore une fois une façon de nous dire que notre boulot doit être motivé par "l'amour des autres", le "soin". Les hommes, non, eux l'argent c'est accepté comme motivation. Le nombre d'article que j'ai vu passer sur des "couturières" bénévoles (je pourrais mettre plusieurs liens dans ce genre là ), et j'en ai vu aucun sur un "couturier" bénévole.