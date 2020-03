À quand le retour du cul dans Outlander ?

Manon a regardé le dernier épisode d'Outlander, et elle en a marre de la tournure générale que prend la série. Attention, il y a des spoilers dans cet article, si jamais tu n'as pas encore regardé l'épisode en question.

Oui je sais, je jette un pavé dans la marre mais il faut qu’on en parle : où sont passées les scènes de cul dans Outlander ?

Déjà que la série perdait franchement en interêt ces dernières saisons, si en plus les scénaristes nous pondent des scènes aussi béni-oui-oui, je songe très franchement à arrêter de la regarder.

Outlander : ma série chouchou

Pourtant, je voue une passion folle à ce show, et ce depuis le début. Concernant les livres dont la série est extraite, Le Chardon et le Tartan, je n’ai lu que le Tome 1, me disant que je me garderais la suite des bouquins pour la fin de la série, lorsqu’elle me manquerait trop. Un bon petit réflexe de droguée : je préfère me garder des trucs de côté pour quand le manque se fera vraiment ressentir.

Oui mais voilà, je ne suis même pas sûre de continuer à la mater. Les raisons ? Elles sont nombreuses : l’histoire qui manque d’intrigue, les personnages qui manquent d’alchimie entre eux, les dialogues de plus en plus bisounours entre Jamie et Claire…

C’est bon, on a compris que vous étiez amoureux et que même le temps et l’espace ne pouvaient pas vous séparer : maintenant, va falloir penser à nous faire des scènes un peu plus piquantes que le petit quicky-tout-habillé dans l’écurie du dernier épisode.

Et tu sais quoi ? Je ne suis visiblement pas la seule à le penser, puisque même Diana Gabaldon, autrice des livres et consultante sur la série, a tweeté en réponse à une question de fan :

Bad dialogue, bad direction, bad lighting, awkward set. Actors did their level best with what they were given to work with. https://t.co/YM2ESGgGSa — Diana Gabaldon (@Writer_DG) March 22, 2020

Ce qui se traduit par :

Mauvais dialogue, mauvaise direction, mauvais éclairage, décor gênant. Les acteurs ont fait de leur mieux avec ce qu’on leur a donné pour travailler.

Outch. Mais elle a tellement raison. J’ai eu l’impression que les acteurs se « forçaient », que l’alchimie entre eux avait complètement disparue, pour nous présenter une scène digne d’un épisode de Plus Belle la Vie.

Pourtant, il y avait de la matière pour faire une vraie scène de cul à la Outlander des débuts : un Jamie un peu alcoolisé qui dit des conneries sexistes, en pleine crise de jalousie, qui vient de se prendre une grosse claque dans la tronche par Claire, qui elle est bien vénère d’avoir été trahie par son mec. Ça, dans la saison 1, ça t’aurait donné une scène de sexe des plus mémorables, j’en suis sûre. Alors qu’est ce qui s’est passé bon sang ?

La déception est totale.

Ce moment est bien plus sexy que toutes les scènes de cul de la saison 5

Outlander : faut-il donner encore une chance à la série ?

Franchement, comme je te le disais plus haut, je ne sais pas si je vais continuer à la regarder. Même si on enlève la baisse de qualité frappante des scènes de cul qui étaient pourtant si bien et importantes à la base, dont Clémence t’avait d’ailleurs parlé dans un article l’année dernière, il faut aussi dire que tout le reste de l’histoire a bien perdu en qualité.

Non mais soyons honnêtes deux minutes : tu te souviens de la saison 1 ? De la folie que c’était ? Des intrigues, du suspens ? De la passion ? Même la saison 2 était trop bien. En étant sympa, je peux même avouer que la saison 3 n’était pas mal non plus. Mais bordel, qu’est ce qui s’est passé ensuite ?

Pourtant, il parait que les livres sont très bien, donc je ne comprends pas trop pourquoi la série ne suit pas la même ligne. À en croire les lecteurs des bouquins qui s’énervent parfois sur Twitter à chaque diffusion d’épisodes, il parait que le show s’éloigne parfois bien trop de l’intrigue des romans. Est-ce que c’est ça qui peut expliquer la baisse de qualité du show ?

Du cul pour du cul, c’est pas ce qu’on veut non plus

Je ne pense pas non plus qu’il faille ajouter des scènes de cul juste parce qu’il faut en mettre, ce n’est pas mon propos. Les scènes de violences sexuelles ne sont pas celles qui me manquent hein, je ne suis pas complètement barrée non plus.

Non je te parle des scènes de passion, mais pas forcément baveuses, romantiques à souhait et tellement chiantes comme c’est malheureusement le cas depuis quelques saisons. C’est pas ma came personnellement, bien que je comprenne parfaitement que ça puisse plaire à d’autres.

Alors oui ok, Outlander a toujours eu cette tendance un peu « Harlequin », mais je trouvais que ce n’était pas autant poussé dans les saisons précédentes, et surtout, ça n’enlevait rien à la qualité de la série.

J’aimerais retrouver les scènes intimes et bien travaillées, les plans sur les corps de Jamie et de Claire, j’aimerais retrouver ces scènes qui n’étaient pas expédiées en 17 secondes, j’aimerais un retour aux scènes de la première saison, qui étaient agréables à regarder, voire même carrément excitantes, n’ayons pas peur des mots.

Suis-je du coup en train de devenir une vielle conne qui ose dire et penser « c’était mieux avant » ? C’est possible, je ne te le cache pas, mais je ne crois pas que ça ne soit que ça.

J’ai besoin de ton avis là-dessus : qu’est ce que tu penses de cette nouvelle saison ? Et-ce que tu partages mon avis, ou bien suis-je juste complètement frustrée parce qu’on ne voit plus assez les fesses de Jamie ?

Le confinement en solo n’aide pas aussi, je te l’avoue. Merci le Covid-19, merci la France, youpi.