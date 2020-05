Comment bien désinfecter ton ordi et ton smartphone ?

En plus des gestes barrières, et si tu désinfectais ton ordi et ton portable ? Voici quelques conseils pour limiter les risques de contamination.

Si se laver les mains régulièrement et avec soin fait partie des règles d’hygiène élémentaires (et encore plus en cette période d’épidémie), on oublie souvent que les objets qu’on touche peuvent eux aussi jouer un rôle dans la propagation des virus.

Voici donc quelques conseils pour bien nettoyer et désinfecter ton ordi, ton portable ou ta tablette (raye les mentions inutiles) sans les noyer. De rien.

Comment nettoyer mon ordinateur ?

Pour désinfecter ton cher ordinateur, tu peux bien sûr essayer de le savonner dans de l’eau chaude, mais garde quand même en tête que ça risque d’avoir un effet dévastateur sur votre relation.

Afin de nettoyer ton écran, préfère plutôt une lingette nettoyante en microfibre sur laquelle tu auras versé quelques gouttes d’alcool modifié à 70% (disponible en pharmacie et dans les grandes surfaces).

Pour ton clavier, tu peux utiliser une autre lingette en microfibre ou frotter directement une lingette pré-imprégnée de solution anti-bactérienne sur chaque touche et ses contours (bon courage). Même chose pour ta souris ou ton trackpad.

Si tu es la seule personne à utiliser ce matériel, et qu’il se trouve chez toi, tu peux le faire une fois par jour, mais si vous êtes plusieurs à vous le partager, et encore plus s’il reste au bureau, désinfecte tout avant puis après l’avoir utilisé.

Comment nettoyer mon smartphone ?

Pour nettoyer ton téléphone portable, c’est exactement la même chose que pour ton ordi : une lingette en microfibre, de l’alcool modifié à 70% et un peu d’huile de coude (merci de ne pas demander de « l’huile de coude » à ta pharmacienne, elle a pas le time).

En revanche, si ton smartphone est recouvert d’une coque de protection, n’oublie pas de la retirer afin de pouvoir nettoyer l’intégralité de la surface du téléphone mais aussi l’intérieur de la coque.

Enfin, n’oublie pas tes écouteurs ! Le plus simple, c’est de vaporiser un peu de produit anti-bactérien sur un coton-tige et de le passer avec insistance sur les dispositifs. Si les écouteurs que tu utilises sont reliés par des câbles, n’oublie pas non plus de les désinfecter.

