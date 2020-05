Michelle Obama a son docu Netflix et ça s’annonce passionnant

Temps de lecture : < 1 minute

Michelle Obama, qui a fait une promotion mondiale de ses mémoires, est à l’honneur dans un nouveau documentaire d’1h30 sur Netflix intitulé « Devenir« .

La plateforme a pu suivre l’ancienne Première Dame américaine dans les coulisses de cette tournée promotionnelle, et c’est passionnant à regarder.

Ce documentaire va donc parler de deux sujets totalement liés : l’histoire personnelle de l’ancienne Première Dame, et la tournée promotionnelle de son livre du même titre.

Michelle Obama est tout aussi excitée que les spectateurs de la sortie de ce documentaire, comme elle le dit sur son compte Twitter :

I’m thrilled to give you a sneak peek of BECOMING before it premieres on Netflix on May 6. This movie tells my story, from my childhood on the South Side of Chicago to my life today—and it celebrates the powerful stories of the people I met along the way. #IAmBecoming pic.twitter.com/jXqGTMRIZc

— Michelle Obama (@MichelleObama) May 4, 2020