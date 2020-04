Emma Watson a 30 ans : ces 6 choses que tu ne savais pas sur elle

Emma Watson a 30 ans, ça y est, elle a passé le cap. Terminé la vingtaine, bonjour les 30 glorieuses ! Et en 30 ans, elle en a fait des choses. On va voir si tu savais déjà tout ça.

Emma Watson, c’est un peu mon modèle féminin par excellence. Rares sont les domaines dans lesquels elle ne brille pas, et je dois bien t’avouer qu’elle est une vraie inspiration pour moi.

Aujourd’hui, Emma Watson fête ses 30 ans. L’occasion de revenir sur tout ce qu’elle a déjà accompli en si peu de temps dans sa vie, et de peut-être te faire découvrir des choses que tu ne savais pas.

Emma Watson est née à Paris

Le 15 avril 1990 (qui est une année pas mal, après 1988 qui remporte la palme haut la main, déso pas déso). Elle a poussé ses premiers cris dans le quartier du Marais, avant de vivre à Maisons-Laffitte pendant 5 ans. Ses parents étant avocats en France, elle ne déménagera en Angleterre qu’après le divorce de ses darons. Et du coup, elle sait parler un peu français, et c’est si chou.

Emma Watson n’avait que 10 ans lors du tournage du premier Harry Potter

Et elle avait à cette époque un gros béguin pour Tom Felton, celui qui interprétait Drago Malefoy. 20 ans plus tard (oui oui, 20 ans déjà), elle a pu voir sa carrière d’actrice s’épanouir et évoluer, la laissant sortir de son rôle d’Hermione Granger, en jouant dans La Belle et la Bête, Little Women ou encore The Bling Ring de Sofia Coppola.

Emma Watson est diplômée en littérature anglaise

Elle a obtenu son diplôme dans l’université américaine de Brown, le tout brillamment, comme d’habitude. Elle avait voulu étudier dans cet faculté pour se fondre parmi les autres, et mettre sa célébrité de côté.

Emma Watson est ambassadrice à l’ONU

Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté par l’ONU Femmes. Elle s’était d’ailleurs distinguée grâce à un discours puissant pour l’égalité des sexes, au siège des Nations Unies, pour promouvoir la campagne HeforShe.

Emma Watson est en couple

Avec elle-même. Elle avait confié au magazine Vogue :

Je me disais : pourquoi tout le monde fait tout un plat du fait d’atteindre 30 ans ? Ce n’est pas une affaire d’État (…) Si tu n’as pas construit une maison, que tu n’as pas de mari ni d’enfant, que tu as déjà 30 ans et que tu n’as pas une vie bien rangée, une carrière stable, que tu es toujours en train de te découvrir… Il y a cette incroyable somme d’angoisses qui pèsent sur toi. (…) Je ne croyais pas à l’ensemble du baratin « Je suis heureuse célibataire. » Je me disais que c’était n‘importe quoi. Ça m’a pris beaucoup de temps, mais maintenant je suis très heureuse célibataire. J’appelle ça être en couple avec moi-même.

Emma Watson a planqué des livres dans Paris

Après Londres et les Etats-Unis où elle cachait des livres un peu partout, elle s’est aussi attaquée à Paris en 2017, où elle avait caché une centaine d’exemplaires de La Servante Ecarlate de Margaret Atwood, livre qu’elle considère comme une oeuvre majeure de la littérature féministe.

I'm hiding copies of The Handmaid's Tale in Paris! Je cache des copies de La Servante Ecarlate dans tout Paris! #OSSParis @the_bookfairies 📚 pic.twitter.com/SvwjYqm1G3 — Emma Watson (@EmmaWatson) June 21, 2017

Non mais sinon ça va hein, je ne complexe pas du tout, moi je sais faire des pâtes sans même mettre de minuteur alors bon, rep à ça Emma !