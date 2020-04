Emma Watson parle de l’amour, de mariage, de #MeToo et de sexualité

Temps de lecture : 2 minutes

Je ne te présente plus Emma Watson, actrice et activiste féministe. Cette dernière a pu mener un entretien avec Valerie Hudson professeure et autrice du livre Sex and World Peace, et leur échange a été reporté par le magazine Teen Vogue.

Qu’est ce qui se passe quand tu mets deux femmes pleines d’esprit et d’engagement dans la même pièce ? Des étincelles. Emma Watson et Valérie Hudson ont pu débattre pendant un long moment de nombreux sujets de société, allant du féminisme au mariage, du mouvement #MeToo jusqu’aux micro-agressions ainsi qu’aux mots qui manquent cruellement dans le langage pour décrire les sentiments féminins.

Dans ce long entretien, il en ressort des points de vue vraiment intéressants et percutants.

Au sujet de la parole des femmes qui n’est pas prise au sérieux, Valérie Hudson explique :

Nous avons même du mal à accepter l’expertise et l’autorité des femmes. Des études ont montré que lorsqu’une femme rejoint un comité en grande partie masculin, son expertise est réduite de 50%. Donc, elle est peut-être celle qui a le plus d’expertise dans la salle, mais elle sera traitée par ceux qui l’entourent, y compris les femmes, comme ayant la moitié de cela.

Valérie Husdon ajoute, en parlant notamment du mouvement #MeToo :

Emma Watson lui répond :

Tout au long de cet entretien, Valerie Hudson et Emma Watson abordent de nombreux sujets, et notamment celui du manque de vocabulaire pour décrire les sentiments des femmes face à l’oppression, à la pression et à l’anxiété autour de leur condition.

Valerie Hudson déclare :

Emma Watson rajoute :

J’ai fait une interview avec le magazine Vogue il y a quelques mois, et j’ai expliqué comment, à l’approche de la trentaine, j’ai ressenti cette anxiété et cette pression incroyable et soudaine sur le fait que je devais me marier, avoir un bébé ou construire une maison. Et il n’y avait pas de mot pour ce genre de message subliminal, d’anxiété et de pression que je sentais être en train de développer, mais que je ne pouvais pas vraiment nommer, alors j’ai utilisé le mot « auto-partenaire ».

Pour moi, il ne s’agissait pas tant de forger un mot, c’était plus que j’avais besoin de créer une définition pour quelque chose pour laquelle je ne pensais pas qu’il y avait de langage. Et c’était intéressant parce que ça a vraiment énervé certaines personnes! Pour moi, c’était moins le mot mais plus ce qu’il signifiait – juste cette idée que nous devons récupérer le langage et l’espace pour nous exprimer, parce que parfois ce n’est vraiment pas là.