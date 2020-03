Le créateur de Downton Abbey lance une nouvelle série EN COSTUMES !

Julian Fellowes, créateur de Downton Abbey, sort une nouvelle série au printemps sur Netflix. Manon est hypée comme jamais, mais heureusement l'attente ne sera pas trop longue.

Temps de lecture : < 1 minute

ARRETEZ TOUT : Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey (la meilleure série du monde, en toute objectivité) va sortir une nouvelle série sur Netflix dès le 20 mars.

Trêve de bavardages, je te laisse découvrir la bande-annonce ci-dessous :

Le football comme prétexte à la division des classes

Cette mini série (seulement six épisodes sont annoncés pour la première saison), se déroule en Angleterre en 1870.

Elle raconte l’histoire de footballeurs issus de deux classes sociales différentes : les Etoniens (les membres du collège Eton, l’école hype de l’Angleterre), et les ouvriers d’usine, qui n’ont pas franchement les mêmes moyens financiers et les mêmes modes de vie. (tmtc)

La série se centrera sur deux personnages, et sur leurs liens qui permettront notamment au football de devenir un sport plus accessible aux classes populaires, et non plus seulement aux élites du pays.

Non mais tu as vu cette bande-annonce de ouf ? Visuellement, c’est beau, y a des costumes (hiii), de la musique dingue (coucou Aloe Blacc). Je crois que je n’ai pas été aussi hypée depuis la première bande-annonce de Peaky Blinders ou celle du film de Downton Abbey.

Et pourtant, j’aime pas le foot, c’est vraiment pas mon truc. Je me trompe peut-être, mais j’ai pas l’impression que ce sport soit le le plus au centre de la série, ça me rassure un peu.

Wait and see, mais je sais pas toi, mais moi j’attends ça comme jaja.