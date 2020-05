Lisa Kudrow et David Schwimmer se sont exprimés mutuellement sur la série Friends, et sur ce qui serait différent si elle était tournée aujourd'hui.

Friends, série iconique des 90’s et même un peu plus, a bercé toute une génération. Outre le fait qu’on est assez conscient que vivre en coloc à New York en buvant du café toute la journée avec ses potes n’est pas franchement réalisable, y a quand même deux trois trucs qui font tiquer quand on regarde la série avec un oeil plus actuel.

Et Lisa Kudrow, aka Phoebe Buffay dans Friends, a déclaré au Sunday Times que si Friends était tourné actuellement, ça serait bien différent.

Friends en 2020, ça donnerait quoi ?

Lisa Kudrow a expliqué sa vision des choses :

Oh, ce serait complètement différent, si Friends avait été filmé aujourd’hui. Ce ne serait pas un casting tout blanc, c’est sûr. Je ne sais pas quoi d’autre, mais pour moi, cela devrait être considéré comme une capsule temporelle, pas pour ce qui a été fait de « mal ».

L’actrice a d’ailleurs ajouté :

Cette série était très progressiste. Il y avait un gars dont la femme a découvert qu’elle était gay et enceinte, et ils ont élevé l’enfant ensemble. Nous avions aussi la GPA. C’était, à l’époque, progressiste.

Il est vrai que lorsque je regarde la série aujourd’hui (en boucle, grâce à Netflix ou aux multiples rediffusions à la télé), j’essaye de ne pas voir toutes les choses qui me font trigger, comme le machisme et le sexisme ambiant, l’homophobie et la grossophobie sous-jacentes, les clichés qui sortent de nulle part, etc.

Je prends la série pour ce qu’elle est, en considérant l’époque à laquelle elle est sortie, qui n’a heureusement plus grand chose à voir avec celle dans laquelle nous vivons actuellement. Les choses ont bougé, et c’est tant mieux.

Est-ce que ça m’empêche d’aimer Friends et de me marrer devant mes épisodes préférés ? Nope.

Friends, une série révolutionnaire pour son époque ?

Ça peut paraître aujourd’hui complètement désuet quand on voit les sujets qui ne sont plus du tout traités avec la tonalité de l’époque. Mais, comme le disait David Schwimmer, l’interprète de Ross Geller, la série était sur d’autres points réellement en avance sur son temps.

La vérité, c’est que cette série a été révolutionnaire en son temps, pour la façon dont elle a traité le sexe avec désinvolture, le sexe protégé, le mariage gay et les relations. Le pilote de l’émission portait sur la femme de mon personnage qui l’a quitté pour une autre femme. Mon personnage a assisté au mariage gay de son ex et de sa femme.

L’acteur se défend :

Je pense qu’une grande partie du problème aujourd’hui dans tant de domaines est que si peu de choses sont remises dans leur contexte. Vous devez le considérer du point de vue de ce que la série tentait de faire à l’époque. Je suis la première personne à dire que peut-être quelque chose était inapproprié ou insensible, mais j’ai l’impression que mon baromètre était assez bon à l’époque. J’étais déjà très à l’écoute des questions sociales et des questions d’égalité.

Concernant la couleur de peau des personnages principaux, l’interprète de Ross Geller ajoute :

J’étais bien conscient du manque de diversité, et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross rencontre des femmes de couleur. L’une des premières petites amies que j’ai eu dans l’émission était une femme américaine d’origine asiatique, et plus tard je suis sortie avec des femmes afro-américaines.

Même si je pardonne beaucoup de choses à Friends en mettant le traitement de ces différents sujets sur le compte de l’époque, je t’avoue que j’attends au tournant l’épisode spécial qui devrait bientôt sortir (un jour, on y croit !).

Cette fois-ci, le prétexte de l’époque et des moeurs différentes ne sera plus possible. Mais je suis sûre que les acteurs et les créateurs de la série sauront être dans leur époque, et peut-être même, encore une fois, un peu en avance.

Et toi ma chère Rockie, qu’en penses-tu ?