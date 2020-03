Enfin une frise chronologique complète pour l’univers d’Harry Potter !

Plus besoin de retourneur de temps, voici enfin une frise chronologique COMPLÈTE de l'univers Harry Potter !

Récemment, le magazine Collider est parvenu à un constat :

Lorsque le premier livre de la saga Harry Potter à l’école des sorciers est sorti, il était assez simple d’être un Potterhead averti, il suffisait de lire les livres dans le bon ordre pour tout savoir sur le monde des sorciers et la chronologie des événements qui s’y déroulaient.

Mais depuis que l’univers d’Harry Potter s’est exporté en dehors des pages écrites par J.K. Rowling, (histoires dérivées, spin-off, prequels, littérature complémentaire, pièces de théâtre, parc d’attraction…) il est parfois difficile de s’y retrouver !

Enfin une frise chronologique complète pour l’univers Harry Potter

Les journalistes de Collider se sont donc lancés comme mission de réaliser une frise pour recenser TOUS les évènements marquants du monde des sorciers par ordre chronologique.

Ils se sont basés sur l’intégralité des livres, des films mais aussi sur les sites Wizarding World et Harry Potter Wiki qui sont particulièrement complets niveau connaissances en sorcellerie et compagnie.

Même si certaines dates sont un peu floues et que certaines informations se chevauchaient parfois, cette timeline est sans doute la plus complète et la plus fidèle que tu pourras trouver !

Elle s’étend d’avant Jésus-Christ (oui, oui, les sorciers étaient déjà là à cette époque), à 2017, date à laquelle le fils d’Harry Potter rentre à Poudlard.

Il semblerait donc que les dates inclues dans Harry Potter et l’Enfant Maudit n’aient pas été renseignées, mais crois-moi, ma jolie Vélane, la lecture est déjà bien intense sans ça.

Une frise chronologique Harry Potter en anglais

Je te laisse donc découvrir, chère Potterhead, l’intégralité des dates marquantes de l’univers Harry Potter juste ici.

Attention, la frise chronologique est en anglais, et ne travaillant plus au ministère de la Magie, j’ai décidé de ne pas la traduire si je ne suis pas rémunérée en Gallions (je rigole, elle est juste très, très, très, très longue).

Mais pas de panique ! Si tu es habituée aux noms (des personnages, des lieux, des créatures, des sortilèges, des potions…) en français, le super site Harry Potter Wiki te permet de trouver la traduction des noms que tu ne connaitrais pas.

Il te suffit de taper le nom anglais inconnu dans la barre de recherche et hop ! « Hogwarts » devient « Poudlard ».

Magique, non ?

Aller, douce apprentie sorcière, chausse tes plus belles lunettes rondes et munie toi de ta plume la plus aiguisée, il est l’heure de réviser tes dates. Interro prévue dès la fin du confinement !

