Guide pratique pour bien mettre ton masque !

C'est pourtant pas le 1er article parlant des bonnes pratiques vis-à-vis du port du masque que je vois passer, mais visiblement il y a plein de gens qui ne les respectent pas. Hier quand je suis allée faire mes courses j'ai vu plusieurs personnes avec les maque sous le menton ou sous le nez (tu respires pas avec le nez toi ?), et des gens qui l'enlèvent pour parler à quelqu'un qu'ils croisent et le remettent ensuite.Merci de répéter que le masque ne sert à rien si on ne le met pas correctement