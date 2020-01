Severus Rogue et ses épouses « astrales », une histoire bien WTF

La communauté des fans d'Harry Potter recèle encore bien des surprises. Voici la dernière découverte de Mymy sur Severus Rogue et ses adeptes.

Temps de lecture : 5 minutes

WhatsApp E-mail Partagez 338 Partages

Je sais, je sais : je t’ai promis Rogue et ses épouses « astrales », et c’est ce que tu veux lire IMMÉDIATEMENT.

Mais il faut que t’offre un tout petit peu de contexte avant d’arriver au sujet qui nous intéresse aujourd’hui. Promis je fais vite.

Les dramas dans d’autres communautés, ma passion

Sur Reddit, un très grand forum des Internets mondiaux, quelqu’un a un jour demandé :

« Quel drama se déroule actuellement dans votre communauté de fans ou de passionnés du même hobby ? »

C’était la MEILLEURE question. Je me suis régalée de tempêtes dans des verres d’eau telles que :

Une fille dans un groupe Facebook de gens qui peignent des pierres refuse de dire quelle résine elle utilise pour avoir de si bons résultats finaux.

Une ferme locale vend de la laine d’alpaga 55£ les 25g ! Impossible que ce soit de l’alpaga !

Un stock de gousses de vanille a été volé et dans un groupe de pâtissiers et pâtissières, tout le monde s’accuse d’être coupable (pour rigoler).

Il est possible que les cracheurs et cracheuses de feu aient découvert l’accès à un liquide inflammable bien moins cher que celui utilisé habituellement

Evoli ne peut pas évoluer dans Pokémon Let’s Go et ça énerve du monde.

La question a eu tant de succès qu’elle est devenue un subreddit (sous-forum) dédié : /r/HobbyDrama. C’EST MA PASSION. J’en apprends de belles sur des communautés que je ne connaissais même pas !

Alors laisse-moi te dire que j’ai cliqué très très vite sur [Fans d’Harry Potter] Mariées à Severus Rogue sur un plan astral : l’histoire de la religion des Roguépouses.

Quand Severus Rogue devient une religion

Sous le pseudonyme de « iwasonceafangirl » (« j’étais une fangirl avant »), l’autrice de ce très long post décrypte une religion méconnue. Qui s’est créée autour d’un drôle de pilier central… J’ai nommé Severus Rogue.

Oui, oui : Severus Rogue, prof de potion, nez crochu, cheveux gras, un peu incel sur les bords, enseignant toxique, sacré connard, bref, Severus Rogue.

(Non, je ne fais pas partie des gens qui disent que c’était un bon gars au fond) (MAIS CE SERA LE SUJET D’UN AUTRE ARTICLE).

Une petite partie des fans d’Harry Potter, donc, ont fondé une religion dont Severus Rogue était non pas le prophète mais le Dieu : le Snapeism, que je traduirai ici par Roguisme.

C’est très sérieux, comme l’explique « iwasonceafangirl » :

« Vous vous demandez peut-être si c’est une blague, comme il y a pu en avoir parmi les fans de Star Wars qui plaisantaient sur le fait d’être membres de la Cathédrale de Luke dans les années 80. Malheureusement, vous faites fausse route. La religion roguiste avait des vœux, des sacrements, des prières, des adeptes, une théologie, et a eu assez d’impact pour que des articles de chercheurs universitaires se penchent sur le sujet. Les gens prenaient ça très au sérieux. »

Les roguistes fidèles ressentaient une forme de connexion spirituelle avec Severus Rogue, devenu omniscient, omnipotent, immortel, le seul et l’unique Dieu.

Certaines sont devenues des Snapewives, ou Roguépouses, mariées à cette divinité.

Et J.K. Rowling dans tout ça ? Ne t’inquiète pas, les roguistes y ont pensé !

« Dans la chrétienté, la Bible peut être considérée comme imparfaite — ses auteurs ont été inspirés par Dieu, mais ce n’est pas Dieu qui l’a écrite, elle contient donc des erreurs humaines. […] Les Roguépouses avaient la même philosophie envers les livres Harry Potter. Ils ont été écrits par J.K. Rowling, qui a été inspirée par l’esprit de Severus Rogue tout comme les auteurs de la Bible ont été inspirés par le Dieu de la chrétienté. Cela à permis aux Roguépouses d’ignorer les aspects de la saga qui leur déplaisaient, parce qu’après tout, J.K. Rowling n’est pas Rogue. Elle ne fait que refléter son esprit. »

Pourquoi Severus Rogue ?!

Tu peux te demander pourquoi ces fans un peu trop intenses se sont focalisées sur Rogue, et pas sur des personnages plus positifs ou séduisants, comme Charlie Weasley (♥), Cho Chang…

Voici ce que « iwasonceafangirl » suggère :

« Les personnages aux allégeances troubles, aux histoires tragiques, ressentant un amour sans espoir, et étant globalement sombres sont très très aimés par les communautés de fans. […] Il y a cette idée de « il est brisé, la personne qu’il aime ne l’aime pas en retour, alors je peux intervenir et lui donner l’affection dont il a besoin, ce qui va le réparer et faire en sorte qu’il m’aime à la folie. » […] Les groupes de fans de Rogue ont grandi tranquillement ; les fanfictions et fanarts à son sujet ont commencé à se multiplier. La plupart de ces groupes […] n’étaient pas pires que n’importe quelle autre communauté de fans. […] Mais il y a toujours des gens qui vont trop loin, et forcément c’est arrivé aux fangirls de Rogue. La communauté de fans d’Harry Potter est si énorme que statistiquement, c’était obligé que certaines de ces fans deviennent obsédées par un personnage ou un concept. »

Personnage tragique + grosse communauté de fans = dérives bien WTF. Logique.

Les épouses spirituelles de Severus Rogue

Les Roguistes étaient majoritairement des femmes d’âge moyen. D’où le concept de devenir des Roguépouses. Certaines ont publié des vœux de mariage, des serments de fidélité et d’engagement, ainsi que des photomontages ; tu peux en consulter certains dans cette enquête sur l’origine du Roguisme.

C’est un peu gênant, mais pas plus que les collages que je postais sur Skyblog en 5ème — sauf que ces dames ne sont plus en 5ème, mais bon.

Le culte roguiste était agité de débats : est-ce blasphématoire de publier des fanfictions érotiques avec Rogue dedans ? Pourquoi ne connecte-t-il pas « spirituellement » de la même façon avec toutes ses « épouses » ?

Et surtout, peut-on être une Roguépouse… tout en ayant un autre époux en chair, en os, en pénis et en cheveux pas gras ? (Astuce : oui, si on estime que l’esprit de Rogue possède le corps de notre mari pendant l’acte ! 10 points pour Serpentard.)

Rogue s'apprêtant à posséder ton mari pour la p'tite levrette du mardi soir

Vie et mort de la religion autour de Severus Rogue

Comme dans toute communauté des fans, les choses ont fini par tourner à l’aigre.

Batailles d’egos et chamailleries internes ont mené le Roguisme à s’éteindre peu à peu, avec un dernier clou dans le cercueil :

« L’une des Roguépouses est tombée amoureuse d’un autre. Si vous vous dites qu’une Roguépouse a enfin compris que tout ça était zinzin et s’est trouvé un compagnon réel, bien vivant… je respecte votre optimisme. Mais ce n’est pas ça. Par « tombée amoureuse d’un autre » je veux dire « a arrêté de vénérer Rogue pour se mettre à vénérer Jethro Gibbs de NCIS à la place ». Eh, on parle d’une religion, là ! On ne peut pas être Catholique et Protestant à la fois, on ne peut pas vénérer en même temps Rogue et Gibbs. »

Quand les communautés de fans surprennent

Découvrir cette histoire m’a beaucoup divertie, surprise, j’ai avalé le post Reddit comme on dévore un bol de pop-corn. Je l’admets.

C’est toujours fascinant pour moi de voir à quel point des gens peuvent s’impliquer émotionnellement dans des éléments fictifs, mais loin de moi l’idée de me moquer d’eux ! Je pense que déjà, ça permet de s’évader d’un monde difficile à supporter, et en plus, c’est parfois un signe d’un manque dans leur vie « réelle ».

J’espère que les Roguépouses sont aujourd’hui plus heureuses avec leurs vrais maris qu’avec un Severus Rogue de papier qui ne connaît même pas le shampoing sec !

À lire aussi : Des parents de petites Daenerys expliquent s’ils regrettent ou non ce choix de prénom

Moi, je n’ai jamais été impliquée dans une communauté de fans, alors dis-moi, chère Rockie… Tu as des histoires de ce style à me raconter ? Je suis toute ouïe !