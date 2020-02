Irma sort son nouvel album après 5 ans d’absence

Après un chemin tumultueux et un silence artistique de plusieurs années, Irma est de retour sur le devant de la scène avec un album assez fabuleux en tous points. À écouter dès maintenant !

Temps de lecture : 2 minutes

WhatsApp E-mail Partagez 6 Partages

Imagine : un jour, on te donne les clés d’un trésor, un objet fabuleux, qui t’apporte de la joie dans le cœur et un peu de bonheur dans ta vie. Comme tu es de nature altruiste, tu estimes que le plus grand nombre devrait en profiter de suite. Normal.

Mais tu ne peux pas. Tu dois le garder pour toi, parce que cette clé t’a été confiée et qu’il faut garder ce petit trésor rien que pour toi.

C’est un peu ce qu’il se passe entre The Dawn et moi depuis plus d’un an. Irma, que j’ai la chance de pouvoir côtoyer « à la ville », m’a un jour filé un lien privé vers cet album. Je l’ai écouté, réécouté, en boucle, jusqu’à plus soif et depuis je n’attends qu’une chose : que cet album sorte, que je puisse le faire découvrir à nos lectrices et lecteurs.

Irma, du carton jusqu’au burn-out

Si le nom Irma ne te dit rien, peut-être cette pub te dira quelque chose :

C’était en 2012, YouTube avait INONDÉ la télé de ses pubs pour promouvoir la plateforme naissante et ils avaient choisi — entre autres — Irma pour être un de leurs exemples « tu démarres par jouer dans ta chambre et tu termines multi-disque de platine ».

Avec son titre I Know, Irma était déjà en train de réussir, mais cette pub l’aura propulsée dans un ailleurs, du jour au lendemain. On en parle d’ailleurs dans une interview particulièrement puissante (à mes yeux en tout cas) de mon podcast Histoires de Succès que tu pourras écouter sur ce player, ou directement dans ton mobile en cherchant « Histoires de Succès » dans ton app de podcast préférée.

Irma y raconte son ascension fulgurante, sa signature en tant qu’artiste étrangère chez Universal US (la première de tous les temps à signer directement chez Universal US) et son burn-out quelques mois plus tard, qui l’obligera à revenir aux bases de la musique pour elle, et au plaisir qu’elle y associait.

The Dawn, à écouter dès maintenant !

Ce troisième album, totalement auto-produit, est donc prêt depuis un bail, mais Irma tardait à le sortir pour le grand public, pour des raisons qu’on peut comprendre en écoutant son histoire. Une magnifique réussite, que tu pourras écouter sur les plateformes dès aujourd’hui – et que je t’invite à découvrir rapidement en live, parce qu’Irma est une bête de scène.

Et si tu en veux encore, mais avec des images, voici quelques clips qui sont sortis dernièrement :

Et en session acoustique chez madmoiZelle, parce que « vive la guitare-voix » :

À lire aussi : Les albums que j’attends avec impatience en 2020