Pourquoi les épisodes de Koh-Lanta seront plus courts dès ce vendredi

TF1 a décidé de couper en deux l'épisode de Koh-Lanta de vendredi. Confinement oblige, les émissions sont obligées de s'adapter.

Temps de lecture : < 1 minute

WhatsApp E-mail Partagez 0 Partages

Décidément, ce coronavirus nous fait bien iech.

Après avoir pris la décision de raccourcir The Voice, TF1 n’a pas épargné Koh-Lanta. Confinement oblige, la chaîne a fait le choix de réduire la durée des émissions, passant des 2h de diffusion initialement prévues à 1h15, pour l’épisode de la réunification.

Hé oui Denis, il va falloir patienter

Conséquence du confinement : certaines émissions de télé réduites

La raison de la réduction des émissions est assez logique en fait : il faut faire tenir le show le plus longtemps possible dans les semaines à venir avec les épisodes déjà enregistrés, pour repousser les moments qui seront diffusés en direct.

La diffusion d’un épisode en live étant complètement impossible pour le moment, la chaîne a préféré couper en deux le prochain épisode déjà enregistré, pour tenir dans le temps.

Ce vendredi dans Koh-Lanta, il y aura donc que deux épreuves: celle du confort et le duel. La semaine prochaine, ça sera le tour de l’épreuve d’immunité et le conseil.

À lire aussi : Faute de récap rigolo : Koh Lanta parodié en vidéo !

Pour l’instant, seul cet épisode a été découpé, mais il est possible que ce soit le cas également pour les suivants, vu que le confinement n’est clairement pas prêt de se terminer.

Une bonne raison supplémentaire de continuer à écouter ce qu’on nous dit et de rester chez nous. Plus vite ça sera terminé, plus vite on pourra reprendre une vie normale et mater la finale en direct.

Et si t’es vraiment en manque et que t’as pas eu ta dose suffisante de foulards rouges et jaunes, tu peux aussi aussi écouter l’épisode d’Histoire de Succès de Fab en podcast, où il est justement avec… Denis Brogniart !