Marina Rollman raconte son parcours dans Histoires de Succès

De son premier bide, qui a été presque fatal à sa carrière, jusqu'au succès qu'elle rencontre aujourd'hui, Marina Rollman nous explique son chemin vers la personne qu'elle est devenue aujourd'hui, et celle qu'elle sera demain (oui c'est une interview profonde).

Ensemble, on parle de Miss France, de cette fois où elle est montée sur scène pour la première fois et où elle a fait un bide qui l’a dissuadée de remonter sur scène pendant des années. Y’a un moment où Baptiste Lecaplain entre dans cette interview sans aucune raison, Charlie, jeune humoriste rentre aussi dans la pièce inopinément, après on parle des Deschiens, bref c’est trèèès décousu mais très intéressant. Y’a un moment où Marina a une épiphanie sur sa vie, aussi. Comme quoi, ça sert de parler.

