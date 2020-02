Marine Leleu explique comment se réinventer après le défi d’une vie

Cette semaine, Fab te propose de découvrir le parcours de Marine Leleu, coach sportive et influenceuse. En l'espace de dix jours, elle a réalisé le plus grand exploit ET subi le pire accident de sa vie. Comment on se réinvente après ça ?

Si son nom ne te dit rien, c’est que peut-être tu n’as pas assez traîné sur Insta à suivre les « fitgirls » ces dernières années, cette communauté de jeunes femmes sportives qui utilisent les réseaux sociaux notamment comme une sorte de « journal » de leurs entraînements, un peu comme l’a fait Justine Hutteau à ses débuts.

Marine est très connue sur Insta, mais également sur YouTube où elle a commencé par poster des vidéos de conseils sportifs – elle est coach sportive de formation, avant de raconter en images ces différents défis.

Son plus gros défi, elle l’a réalisé en juin 2018, puisqu’elle a relié Londres à Paris dans l’Enduroman, un triathlon de l’extrême, nécessitant notamment – excuse du peu – de traverser la Manche à la nage. Tiens d’ailleurs, petite question : à ton avis, ça met combien de temps, de traverser la Manche à la nage ? Marine y répond dans cet épisode.

On revient avec Marine sur son histoire, et surtout ces 18 derniers mois, où, après cet exploit suivi d’un accident de la route, elle a revu ses priorités, levé (un tout petit peu) le pied côté sportif pour mieux se consacrer à son entreprise, qu’elle a créé avec Chloé, sa meilleure amie. Elle explique ça dans cette vidéo, dont on parle dans l’interview.