Mario est devenu papa de jumeaux à 15 ans, mais aussi le paria de son village colombien

Voici sans doute l'une des Histoires de Darons les plus fortes racontées au micro de Fab. Mario explique comment il s'est retrouvé, sans le savoir, papa de jumeaux à 15 ans, et comment il est devenu la honte de son village en Colombie (oui oui).

WhatsApp E-mail Partagez 60 Partages

Mario, 37 ans, raconte à Fab comment il a mis enceinte sa copine de l’époque, sans vraiment comprendre pourquoi ni comment – l’éducation sexuelle étant ce qu’elle est en Colombie à la fin des 90’s. Comment il a découvert 15 jours avant la naissance qu’il allait devenir papa de jumeaux, comment il a reçu la nouvelle, comment il vit encore aujourd’hui avec la honte et pas mal de sentiments négatifs à son encontre suite à cette histoire et comment il vit aujourd’hui avec ses jumeaux de 22 ans… et sa petite fille de presque 2 ans.

On y apprend aussi – parce que l’histoire de Mario n’est pas que triste, au contraire – que la télépathie ne fonctionne certainement pas dans les relations père-fils.

Si tu aimes ce podcast, tu peux l’aider de plusieurs façons :

Tout d’abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcasts, ça l’aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité

Ensuite, abonne-toi à ce podcast, ainsi qu’à mon autre podcast Histoires de Succès. Tu recevras directement les épisodes dans ton téléphone.

Enfin, si tu as aimé cet épisode, merci d’avance de l’envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d’en parler autour de toi. Le bouche à oreille, c’est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast.

Abonne-toi à Histoires de Darons :