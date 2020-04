Confinéesendanger : le nouveau spot de sensibilisation de Ni Putes Ni Soumises

Temps de lecture : 2 minutes

C’est un fait, les violences conjugales explosent pendant le confinement. Pour continuer à lutter contre ce fléau, le mouvement Ni Putes Ni Soumises vient de dévoiler une nouvelle campagne de sensibilisation.

Comme le dit l’association dans son communiqué de presse :

Un constat confirmé par le Fonds des Nations Unies pour la population ( UNFPA ) dans son dernier rapport sur l’égalité des genres, et par le nombre de signalements auprès des forces de police et de gendarmerie, qui a augmenté de plus de 30% depuis le début du confinement.

Dans le cadre du Covid-19 et des mesures de confinement qu’il a impliqué, de nombreuses femmes victimes de violences conjugales au sein de leur propre domicile, se retrouvent cloîtrées depuis plus de 6 semaines dans des foyers toxiques, où la violence quotidienne et la fatigue psychologique rythment leur quotidien et empirent leur situation de jour en jour.

Stéphanie Rameau, la présidente de l’association a déclaré au sein de ce communiqué :

Au delà du Covid-19 et de ses redoutables symptômes, le coronavirus fait malheureusement de nombreuses victimes collatérales, et les femmes victimes de violences domestiques sont les premières à trinquer.

Notre but chez Ni Putes Ni Soumises est et restera toujours, de dénoncer ces violences, d’écouter et d’accompagner les victimes, et d’intervenir en prévention autant que possible. Avec ce spot, intitulé #Confinéesendanger, nous prenons la parole en TV pour informer les français sur les numéros d’urgences essentiels et pour dire aux femmes que nous sommes toujours là, que nous continuons d’écouter les victimes, et plus que jamais pendant cette période délicate et que nous serons toujours là pour les aiguiller au mieux dans leurs démarches.