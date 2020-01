Pénélope Bagieu adapte Sacrées Sorcières de Roald Dahl en BD !

Pénélope Bagieu sort ce mercredi 29 janvier sa dernière BD, l'adaptation du cultissime "Sacrées Sorcières" de Roald Dahl. Elle en a même profité pour remettre au goût du jour l'histoire en passant.

Temps de lecture : 2 minutes

WhatsApp E-mail Partagez 161 Partages

Ça a dû être un sacré défi pour Pénélope Bagieu de retrouver un challenge après l’énorme succès de Culottées, où elle retraçait les histoires de femmes oubliées par l’Histoire. Ces deux tomes, traduits un peu partout dans le monde, lui ont même permis de remporter un prix Eisner aux États-Unis – l’équivalent des Oscars de la BD.

Pénélope s’est donc attaquée à l’adaptation en BD d’un monument de la littérature jeunesse, le « Sacrées Sorcières » de Roald Dahl, 37 ans après sa sortie en livre. On l’a toutes et tous emprunté à la bibliothèque de l’école ou de la ville, on a toutes et tous été scotchées par le suspense de l’histoire.

Pénélope en a même profité pour adapter l’histoire à la sauce 2020, en transformant l’apparence des sorcières, en changeant le lien entre le petit garçon et la grand-mère et en introduisant un nouveau personnage féminin. De quoi permettre aux petites filles lectrices de s’identifier à une héroïne, ou au héros. Comme elle le disait chez France Inter :

« J’ai installé un nouveau personnage féminin. Quand j’étais enfant, ce n’était pas du tout un problème de m’identifier au héros qui est un garçon, parce que c’est quelque chose qu’on fait assez automatiquement quand on est une petite fille. »

Le livre est disponible dès aujourd’hui, chez votre libraire près de chez vous, sur FNAC ou Amazon, en attendant une interview de Pénélope prochainement dans mon podcast Histoires de Succès (stay tuned, comme y disent).

Pénélope sera présente au festival d’Angoulême ce week-end, et dans plusieurs villes de France dans les semaines à venir. Voici ses prochaines dates de dédicaces, publiées sur son compte Insta :

Que penses-tu de ce nouveau projet de Pénélope ? Tu as hâte de lire sa bande dessinée ? Viens on en cause dans les commentaires !