Ce mouvement veut aider les sans-abri pendant le confinement

#PourEux est un mouvement solidaire et citoyen qui vient de voir le jour en réponse au confinement, afin de permettre aux personnes sans abris de recevoir des repas concoctés par des particuliers.

Si on se plaint tous d’être confinés, il y en a certains qui aimeraient bien pouvoir être enfermés chez eux.

Pour les sans-abris, le confinement est particulièrement compliqué à vivre, puisque de nombreuses associations, épiceries solidaires, maraudes, ont du soit fermer, soit voir leur équipe grandement réduite, ne permettant plus de venir en aide à ceux qui en ont besoin.

C’est comme ça, dans ces conditions d’urgence, que le mouvement solidaire et citoyen #PourEux a vu le jour.

#PourEux : une aide citoyenne alimentaire pour les SDF

#PourEux te permet de préparer un repas pour les sans-abris, depuis ta cuisine, et de le faire livrer à quelqu’un dans le besoin, le tout sans contact et en respectant tous les gestes barrières imposés par le confinement et la pandémie.

Le principe du mouvement est assez simple : tu choisis ta ville, tu remplis ensuite le formulaire en expliquant ce que tu prépares à manger, tu renseignes ton adresse et ton numéro de téléphone, et un coursier vient récupérer le panier repas pour le livrer ensuite à un sans-abris. Tu peux aussi passer par la page Facebook du mouvement de ta ville, où un livreur te contactera.

Tout le monde est bénévole, cuisiniers comme coursiers. Pour les livreurs, ils peuvent contacter l’administrateur de leur ville pour savoir comment procéder pour se déplacer, tout en respectant la loi du confinement.

Cette action citoyenne peut déjà compter sur le soutien des villes de Paris, de Lyon, de Rouen, de Lille, de Bordeaux, de Rennes, mais aussi de Bruxelles.

Pour résumer un peu tout ça, tu as plusieurs moyens de participer au mouvement :

Déjà plus de 4200 repas ont été livrés à des sans-abris. Et toi, tu as envie de participer ?

