Comment prendre soin de ma peau sous mon masque

Ta peau tire la tronche à cause du port du masque ? Voici quelques conseils pour l’apaiser.

Temps de lecture : 4 minutes

Rendu obligatoire dans un grand nombre de lieux publics, le masque fait aujourd’hui partie de la panoplie d’un grand nombre de françaises et de français.

Mais s’il a l’intérêt non négligeable de prévenir la propagation du coronavirus, il a quand même un petit défaut : c’est une catastrophe pour l’épiderme qui ternit, rougit et se couvre de petits boutons.

Alors comment faire pour continuer à protéger les autres sans y laisser sa peau ? Voici quelques petits conseils pour un visage apaisé.

Porter un masque irrite ma peau

Les élastiques mais aussi le frottement du masque sur la peau peuvent provoquer l’apparition d’irritations (rougeurs, démangeaisons, petites plaies etc.) au niveau du nez, des joues mais aussi de l’arrière des oreilles.

Si tu es concernée par ces petits désagréments, en plus d’opter (si possible) pour un masque lavable en fibres naturelles, plus doux pour la peau, tu peux utiliser une crème « barrière » qui, en plus de limiter les frictions du masque, va apaiser et réparer l’épiderme.

Tu peux en appliquer plusieurs fois par jour sans problème, juste avant de mettre ton masque afin d’isoler les irritations, mais aussi une fois rentrée chez toi pour les soigner.

Pour le reste de ta routine de soin du visage, mise sur des produits doux et évite les gels moussants, crèmes anti-imperfections, lotions exfoliantes et autres soins décapants le temps que ta peau retrouve la forme.

Le masque me donne des boutons

En plus des frottements, l’accumulation de la chaleur, de la transpiration et de l’humidité dans le masque peut aussi exciter les glandes sébacées, et donc entraîner l’apparition de comédons (petits boutons blancs et points noirs) qui sont rarement les bienvenus.

Pour te débarrasser de ces intrus, tu peux adapter ta routine beauté en y intégrant, matin et soir, un nettoyage de la peau avec une mousse ou un gel sans savon adapté aux peaux acnéiques.

Le soir, sur ton visage bien propre, tu peux aussi appliquer un soin purifiant à base de zinc, d’acide salicylique ou de soufre afin de faire place nette en douceur. Ton visage étant déjà malmené par le port du masque, pas besoin d’en rajouter une couche en le décapant à outrance.

Si des petits boutons sont apparus sur une zone cachée par le masque, évite de tenter de les étouffer encore plus sous une couche de fond de teint ou de correcteur. En effet, le maquillage risque de renforcer l’effet occlusif du masque et d’entraîner l’apparition de comédons supplémentaires. Ce qui serait quand même dommage.

Dernier point : n’oublie pas de bien hydrater ta peau matin et soir afin de protéger et de restaurer ta barrière cutanée. Tu le sais sûrement déjà mais une peau déshydratée tentera toujours de se rééquilibrer en produisant plus de sébum, et qui dit plus de sébum dit front luisant et squat de points noirs.

Alors rends-toi service et ne fais pas l’impasse sur l’hydratation (crème, fluide, sérum… c’est toi qui vois en fonction de tes envies et de type de peau).

J’ai la peau sèche sous mon masque

L’humidité ambiante sous le masque a tendance à amplifier la perte insensible en eau de la peau. Résultat, elle paraît plus terne, est inconfortable et peut même se mettre à desquamer si tu ne lui apportes pas le réconfort dont elle a besoin.

En plus de penser à boire beaucoup d’eau dans la journée, ne néglige pas ta routine beauté et mets le paquet sur l’hydratation de la peau.

Juste avant ton soin habituel, tu peux appliquer un sérum fortement dosé en acide hyaluronique ou un gel d’aloe vera par légères pressions sur l’ensemble de ton visage. Ces actifs sont reconnus depuis de nombreuses années pour leurs vertus lissantes et repulpantes.

Au cours de la journée, tu peux aussi vaporiser une brume hydratante sur ton visage pour redonner de la fraîcheur à ton teint et gorger ta peau en eau.

Le soir, n’hésite pas à troquer ta crème habituelle contre une huile riche en acides gras essentiels afin d’aider la barrière cutanée à se reconstituer et à retenir l’eau.

Enfin, si tu sens que ton épiderme est à bout, n’hésite pas à lui offrir régulièrement les bienfaits d’un masque hydratant pour apaiser ta peau instantanément tout en luttant contre la déshydratation sur le long terme.

Sélection shopping pour prendre soin de ta peau masquée

Et toi, comment prends-tu soin de ta peau sous ton masque ? Viens donner tes petits tips dans les commentaires !