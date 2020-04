Queen Camille te chante le nouveau couple en confinement

Queen Camille a publié une vidéo sur son IGTV où elle te chante sa vie de nouveau couple en confinement.

On ne présente plus Queen Camille, n’est-ce pas ? Grande prêtresse du cul et du lol chez madmoiZelle qu’elle a quitté il y a peu de temps, elle continue de nous ravir les mirettes avec des vidéos de toute beauté.

Elle vient de poster une chanson sur son IGTV, que j’ai trouvé hilarante. Elle y parle de la vie conjugale avec son compagnon, avec qui elle est en couple depuis peu, et des joies de la vie à deux, version confinement.

Queen Camille confinée avec son mec : du lol en chanson

Je ne te fais pas plus attendre, voici la vidéo en question :

On notera la beauté des paroles, et les multiples expressions de son mec visiblement dépassé et au bout de sa vie.

Savait-il à quoi s’attendre avant de lui proposer le gîte pendant le confinement ? Une affaire à suivre !

