Voici où trouver des idées de sorties à moins de 100km de chez toi

Le déconfinement te donne des envies de sorties, d'activités sans dépasser le périmètre des 100km autorisés ? Voici des outils très utiles !

Ça y est, c’est le premier week-end du déconfinement, et tu as probablement hâte de pouvoir un peu quitter ton coin pour vadrouiller loin de tes quatre murs (ou plus, si t’es chanceuse).

SAUF QUE tu es toujours limitée : tu ne peux pas t’éloigner à plus de 100km de ton domicile, sauf dérogation spéciale et/ou raison impérieuse. Et selon l’endroit de France où tu te trouves, ça ne t’aide pas vraiment à envisager un petit dépaysement.

Mais tout n’est pas fichu, grâce à ces outils que je vais te présenter, tu vas pouvoir savoir ce que tu peux faire à moins de 100km de ton domicile.

Le générateur d’idées voyage #ExploreLaFrance

#ExploreLaFrance est une plateforme qui te permet de savoir ce que tu peux faire dans un rayon de 100km, région par région. C’est hyper pratique, ça te donne des idées de visites culturelles, de lieux naturels où te promener, et personnellement, ça me remonte le moral de voir toutes les choses que je peux faire, même en restant proche de chez moi.

Les fondateurs du site décrivent leur plateforme ainsi :

#ExploreLaFrance est une initiative créée par des startups de la French Travel Tech. Son objectif est de faire redécouvrir la destination France et ses régions aux français pour soutenir l’économie locale.

Aller te balader avec Helloways.com

Tu as envie de prendre l’air, de marcher un peu loin du béton des rues de ta ville ? Tu as envie de t’évader un peu, même sans voiture ? Ça peut être difficile de projeter un coin où faire tout ça à moins de 100km de chez toi, en étant persuadée que tout n’est que ciment, routes et immeubles.

Pourtant, avec le site Helloways.com, tu arrivas peut-être à visualiser ce que tu peux faire pour sentir l’air presque pur dans tes cheveux (sauf si tu as craqué avec le confinement, et que tu as tout rasé).

Délimiter les 100km de périmètre facilement

Si tu n’as pas forcément d’envie d’activités particulières mais que tu veux surtout savoir ce qui se trouve à 100 bornes de chez toi à vol d’oiseau (même si t’es pas un oiseau hein), tu peux utiliser la plateforme Carte de la Zone de Sortie.

Contrairement à d’autres cartes que j’ai pu personnellement tester, je trouve que c’est la plus simple d’utilisation. Pas besoin de mille clics différents pour atteindre l’information que tu souhaites : tu rentres ton adresse, et tu affiches la carte, point barre.

Pourquoi faire compliqué, quand ça peut être très simple ?

De plus, sur ce site, tu peux également trouver des petites infos pratiques, comme l’attestation officielle pour les déplacements de plus de 100km, et avoir des indications sur le fonctionnement de la verbalisation en cas d’infractions.

Te défouler en respectant la distance des 100km

Avec la plateforme 100km.sportihome, tu peux connaître tous les spots pour faire du sport en plein air dans ton rayon de déplacement autorisé.

45 sports individuels ont été recensés, allant du canoë au golf, des sentiers équestres aux terrains pour faire du parapente. Comme ça, tu vas pouvoir te défouler quand même après ces longues semaines de confinement, sans faire des sports qui impliquent une collectivité.

Bien évidemment, déconfinement ne veut pas dire fête du slip, alors on y va mollo sur les déplacements et surtout, on respecte les gestes barrières et les mesures de prévention.

Tu as d’autres plateformes que tu voudrais partager ? N’hésite pas à nous en parler dans les commentaires !

