Et si tu osais te raser la tête pendant le confinement !

J'ai toujours voulu savoir quelle tête j'aurais si je rasais tout mais je ne le ferais jamais parce que je préfère avoir des cheveux longs. Il m'a déjà fallu plus de 2 ans pour passer de très court à long avec tout ce que ça implique d'entretien pour avoir une coupe qui ressemble à quelque chose (Oui, c'est de toi que je parle horrible mulet des années 80 ! ^^).Et là ils sont un peu plus courts que sur la 2ème photo parce que j'ai coupé les pointes récemment. @Vivii Une fois par semaine j'applique un mélange d'huile d'argan et d'huile de ricin sur mes longueurs que je laisse poser au moins une heure, ça peut peut-être t'aider en attendant de pouvoir couper (pour les huiles je ne sais pas lesquelles sont les mieux, on peut même se mettre de l'huile d'olive sur les cheveux. Je sais juste que l'huile de ricin à des propriétés fortifiante et aide à la pousse des cheveux)