4 recettes de gâteaux sans farine (nique la pénurie)

¡ Recette Cookies avec 2 ingrédients ! 💥 Il vous faut (pour 10 petits cookies) : -2 bananes (assez mûres) 🍌 -100g de de flocons d'avoine ~~~~~~~~~~~~~~~ Préchauffez le four à 170*. Écrasez les bananes dans un saladier. Ajoutez les flocons d'avoine et mélangez. Disposez des petites boules avec la pâte sur une plaque de cuisson. Si vous êtes gourmands, vous pouvez rajouter quelques pépites de chocolat ou des éclats de noisettes.( personnellement j'ai fait les deux 😅😍) Plus qu'à les mettre au four durant une trentaine de Minutes en fonction de leur grosseur! Et il ne vous reste plus qu'à les manger 😋👌🏼