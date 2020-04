Fuck la pénurie, voici 4 recettes de gâteaux sans oeufs !

View this post on Instagram

Pas d'🥚dans le frigo? Ca tombe bien avec ce délicieux gâteau vous n'en aurez pas besoin 😍⁠ ⁠ 📷 @silviasavoirsetsaveurs⁠ Recette @paprikasblog⁠ ⁠ #gateau #recettesgateau #patisserie #green #750green #recette #recipe #cuisine #faitmaison #mieuxmanger #healthy #healthyfood #food #yummy #miam #delicious #homemadefood #nature #bio #sansoeufs #gateausansoeufs⁠ ⁠ La recette⬇️⁠ Ingrédients (Pour 6 personnes) :⁠ 2 yaourts nature bio⁠ 3 pots à yaourt de farine complète⁠ 1 pot à yaourt de sucre non raffiné⁠ ½ pot d"huile végétale⁠ 1 sachet de levure chimique⁠ 1 sachet de sucre vanillé⁠ 20g d'amandes effilées⁠ 1 pincée de sel⁠ ⁠ Préparation :⁠ Préchauffez le four à 180°C ou Th.6.⁠ Dans un saladier, versez 2 yaourts nature, le sucre vanillé et 1 pot à yaourt de sucre.⁠ Mélangez l'ensemble au fouet.⁠ Ajoutez 1/2 pot à yaourt d'huile et mélangez.⁠ Ajoutez 3 pots à yaourt de farine et la levure.⁠ Mélangez de nouveau pour obtenir une préparation lisse et homogène.⁠ Beurrez et farinez un moule. Versez-y la pâte⁠ Saupoudrez le dessus de la pâte avec des amandes effilées.⁠ Enfournez 30 à 35 minutes à 180°C.⁠ Vérifiez la cuisson en plantant la pointe d'un couteau au centre du gâteau.⁠ Bon appétit !⁠