Vacances d’été, restaurants… Édouard Philippe esquisse le déconfinement

Edouard Philippe a présenté son plan pour le tourisme ce jeudi 14 mai. Il a annoncé que la date de réouverture des bars et des restaurants serait annoncée et confirmée la semaine du 25 mai, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19.

Le Premier ministre a annoncé un plan d’aide au tourisme de « 18 milliards d’euros d’engagements » pour ce secteur qui est tout particulièrement touché.

Edouard Philippe a déclaré lors de son allocution:

Un accès prolongé au fond de solidarité et au chômage partiel pour les entreprises du secteur est également prévu par le gouvernement.

Une bonne nouvelle pour les restaurateurs et les professionnels du tourisme, qui sont nombreux à ne plus pouvoir faire face à cette crise sans précédent.

Le Premier ministre a annoncé également que la date du 2 juin était envisagée pour la réouverture des bars et des restaurants, mais uniquement pour les départements en zones vertes. Cette date serait adaptée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Ce n’est pas le cas pour les départements en zones rouges, qui étaient, à la date du 7 mai, les quatre régions Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Mayotte.

Edouard Philippe a déclaré :

Une réouverture le 2 juin pourra être envisagée si l’évolution de l’épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires recommandées par le Haut Conseil de Santé publique soient parfaitement respectées.

Il a également rajouté :

Il faut que notre capacité à contenir l’épidémie soit démontrée jusqu’au 2 juin et que les restaurateurs » se préparent à « appliquer les protocoles sanitaires.

Concrètement, si tu vis dans un des départements en zone rouge, tu vas pouvoir attendre encore un peu avant de boire une bière en terrasse au soleil.

Concernant les vacances d’été qui arrivent bien plus vite qu’on ne le pense, le Premier ministre a déclaré :

Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d’août, et quand je dis en France, c’est évidemment dans l’Hexagone et en Outre-mer.

Les Français peuvent prendre leurs réservations. Les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu’ils soient intégralement remboursés dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances.