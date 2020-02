D'après des infos parues dans la presse américaine, les acteurs et actrices de Friends ont accepté d'être réunis une nouvelle fois à l'écran pour une émission spéciale...

Le 7 février 2020, par Fab — C’est le site Deadline qui relance la machine infernale de « l’épisode réunion de Friends 25 ans après », mais avec cette fois un peu plus d’informations tangibles. Si jusque-là, le projet était bloqué par des problèmes de gros sous, il semblerait qu’un accord ait été trouvé entre Warner et les acteurs. Chacun des six protagonistes toucherait entre 3 et 4 millions de dollars pour cette émission, qui aidera au lancement de HBO Max, la plateforme de VOD de la chaîne emblématique aux US.

Il faut noter que cet « épisode » ne serait pas à proprement parler un « épisode », mais plutôt une sorte de documentaire / émission live. Si le format décevra peut-être les fans (wait & see), ce crypto-tweet de Matthew Perry en début de semaine a suffi à rendre les fans zinzous.

Quoiqu’il arrive, de notre côté, on te tiendra au courant !

Big news coming… — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Le 14 novembre 2019 — Quand j’ai vu les premiers titres apparaître dans la presse américaine, mon petit cœur a palpité… Les 6 acteurs et actrices de Friends pourraient bientôt être réunis à l’écran ?! « Oh. My. God. » comme dirait Janice.

J’ai tout de suite commencé à imaginer un reboot de la série qui a fêté ses 25 ans cette année et qui est actuellement disponible sur Netflix jusqu’à fin 2019.

Il n’y aura pas de suite à Friends, mais une émission spéciale de retrouvailles

Et puis je suis redescendue sur terre quand j’ai compris qu’il ne s’agissait pas de créer une suite de Friends, mais simplement de réunir Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer (ainsi que les deux créateurs de la série) pour une émission spéciale de retrouvailles.

C’est une info du Hollywood Reporter, qui explique que cette émission (non scénarisée) devrait être diffusée sur la future plateforme de streaming HBO Max, qui n’a pas encore été lancée, mais qui a déjà déboursé 425 millions de dollars pour racheter les droits de diffusion de la série pour cinq ans à la barbe de Netflix.

Le magazine reste toutefois prudent en expliquant que les négociations en sont au tout début. Les six acteurs et actrices ont tous accepté sur le principe de participer à ces retrouvailles sur HBO Max, mais il faut encore se mettre d’accord sur l’aspect financier du deal et réussir à coordonner les agendas de tout le monde.

Friends, une série qui a une place à part dans mon cœur

Je ne sais pas pourquoi je continue à 29 ans d’être aussi attachée à Friends au point de m’enthousiasmer quand Jennifer Aniston poste sur Instagram un selfie de l’équipe. Ni pourquoi je continue de me bercer d’illusions en caressant l’espoir secret d’une suite à la dixième saison (cela n’arrivera pas, toute l’équipe n’a eu de cesse de le répéter).

Mais en re-re-re-gardant la série sur Netflix (c’est pas ma faute s’il fait moche en novembre), j’ai été frappée par certains aspects très modernes de la série (parler d’homoparentalité en 1994, par exemple) et ce, même si des références et des blagues m’échappent complètement, voire me font grincer des dents aujourd’hui.

Est-ce la nostalgie qui parle ? Le rêve de vivre dans un appart (bien trop grand pour mes moyens) avec toute une bande d’amis à proximité ? Ou le fait d’avoir des personnages qui me touchent profondément (Phoebe, Joey) et d’autres qui me hérissent le poil (je parle de toi Ross) ?

En tout cas, l’idée de les voir réunis à l’écran avec 25 ans de plus, me fait envie, même si j’ai bien conscience que ce ne sont pas les personnages chers à mon cœur que je retrouverai, mais les acteurs et actrices.

Et toi, tu as hâte d’assister à cette émission spéciale ? Ou tu trouves Friends carrément surcoté ? Viens on en parle dans les commentaires !