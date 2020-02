Pourquoi j’attends le retour de Top Chef avec impatience

Ce soir, c'est le premier épisode de la nouvelle saison de Top Chef ! Un événement que Virginie ne compte pas rater, en grande fan de l'émission. Elle t'explique pourquoi.

Temps de lecture : 3 minutes

Ce mercredi 19 février signe le grand retour de Top Chef sur M6. Et c’est qu’on a failli attendre ! Pour la 11e saison de l‘émission de télévision, les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran accueillent un nouveau mousquetaire, le chef triplement étoilé Paul Pairet.

Je ne sais pas pour toi, mais le retour de cette compétition croquante et gourmande dans la grille des programmes me met en joie, et il est fort probable que je passe la majorité de mes mercredis soirs bien calée devant ma télévision. Je t’explique pourquoi.

Top Chef 2020 reste une source d’inspiration pour les fans de cuisine

Depuis quelques années, sûrement grâce à l’influence de mon mec, ce fin gourmet qui ne jure que par le piment d’espelette et la mayonnaise maison, j’ai développé une vraie passion pour la cuisine.

J’ai toujours aimé manger (en primaire, on m’appelait « l’aspirateur » à la cantine) mais aujourd’hui j’aime aussi cuisiner. Tester de nouvelles recettes, tenter des mélanges de goûts originaux, improviser des plats un peu travaillés avec les restes de mon frigo… Tout ça fait désormais partie de mon quotidien et je suis toujours à l’affût de nouvelles idées et d’astuces techniques à mettre en exécution dans ma cuisine de 4m2.

Lorsque je regarde Top Chef, je sais que je vais passer ma soirée à me dire « ah, mais c’est pas bête ça », « tiens, il faudrait que je teste ça » ou encore « l’association du chocolat au lait avec la crevette, j’y aurais jamais pensé ! ». Ça m’inspire et ça me donne encore plus envie de me mettre aux fourneaux.

Top Chef, une « télé-réalité » culinaire où personne se pécho

Ce que j’aime dans Top Chef, c’est que l’émission regroupe deux de mes besoins fondamentaux : la nourriture et le voyeurisme. Plus jeune, j’étais assez friande de télé-réalité et je fredonnais régulièrement les génériques des Marseillais ou encore des Ch’tis (ouhahaaa les chtis à Hollywooood)(de rien pour la musique dans la tête).

Aujourd’hui, je ne regarde plus ce type de programme mais ma curiosité est toujours la même et Top Chef me permet d’assouvir ce besoin sans avoir l’impression d’y laisser des neurones (ou en tout cas un peu moins).

J’aime m’intéresser aux candidats, à leur histoire, à la façon dont ils interagissent les uns avec les autres et avec les chefs. J’ai mes petits chouchous, que je juge de façon totalement subjective, et il y a ceux que je ne peux pas voir en peinture, pour aucune autre raison que « leur tête ne me revient pas ». J’y retrouve les codes de la télé-réalité que j’aime bien, avec les interviews façon confessionnal et les montages à charge, les soupes de langues (et les problèmes, comme dirait Julien Tanti) en moins. Et c’est sympa aussi.

Les mercredis Top Chef, un moment convivial devant la télé

Pour moi Top Chef, c’est plus qu’une émission de télévision, c’est un rendez-vous. Toutes les semaines, je sais que ma soirée du mercredi consistera à me lécher les babines devant des gros plans de plats incroyables tout en critiquant de pauvres candidats tout transpirants. Je sais aussi que cette soirée, je ne la passerai pas seule.

Le plus souvent, avec mon mari, on en profite pour se mitonner un dîner un peu plus gras et lourd festif que d’ordinaire, on se sert un petit verre de vin (en n’oubliant pas d’inviter notre amie Modération, of course) et on se love sous un gros plaid qui finira, presque à chaque fois, tâché par de la sauce. On passe un super moment tous les deux, et au fil des saisons, c’est devenu un vrai rituel qu’on ne louperait pour rien au monde.

De temps en temps, il nous arrive aussi de convier des amis et d’organiser ce qu’on appelle un « dîner Top Chef ». Chaque invité·e apporte une partie du menu qu’il ou elle aura cuisinée avec amour et son plat est dégusté puis jugé avec toute la bonne foi qui nous caractérise, mes proches et moi. On rigole, on s’engueule, on pousse des « ooooh » et des « aaaaah », bref, on passe un super moment de partage avec un épisode de Top Chef en fond sonore.

Alors oui, je sais que cette émission n’est pas parfaite, notamment au niveau de la représentation des femmes (cette année, seulement 3 femmes sur 15 candidats), mais j’ai hâte d’être à ce soir pour la retrouver !

Et toi, vas-tu regarder le premier épisode de la 11e saison de Top Chef ? Est-ce que tu aimes ce type d’émission de télévision culinaire ?