Comment soigner tes mains malmenées par la pandémie

À force d'être lavées tous les quarts d'heure, tes mains sont dans un sale état ? Voici quelques conseils pour limiter les dégâts et retrouver des pattes de velours.

Temps de lecture : 3 minutes

WhatsApp E-mail Partagez 2 Partages

Se laver les mains très régulièrement fait partie des gestes « barrière » pour se protéger et protéger les autres du Covid-19. C’est très important pour éviter la propagation du virus, mais tout ce décapage au savon de Marseille et/ou au gel hydroalcoolique est un vrai calvaire pour la peau qui devient ultra sèche et peut même se mettre à gratter de désespoir.

Voici donc quelques conseils pour pouvoir continuer de faire la guerre au coronavirus sans y laisser ta peau. Et puis, avec le confinement, ce n’est pas comme si tu n’avais pas le temps de prendre soin de toi, alors aucune excuse !

À lire aussi : 3 parties de ton corps à chouchouter pendant le confinement

Prends soin de tes mains pendant le confinement

Pour lutter contre la propagation du Covid-19, il est recommandé de se laver les mains plusieurs fois par jour, avec de l’eau et du savon, et de bien frotter partout pendant 30 secondes. Si on ne dispose pas d’un point d’eau à proximité, on peut utiliser une solution hydroalcoolique pour détruire le virus avant qu’il n’aille faire ami-ami avec quelqu’un d’autre.

Même si c’est très important, l’utilisation de savon et de gel (et aussi l’eau lorsqu’elle est trop chaude) a tendance à altérer le film hydrolipidique qui recouvre la peau, et donc à favoriser la déshydratation cutanée. Il est donc très important de ne pas oublier de bien chouchouter tes mains après chaque lavage ou désinfection. Tu peux utiliser une crème pour les mains mais aussi une huile (amande douce, avocat, argent etc.) ou un beurre végétal (karité, cacao, olive etc.) pour hydrater et protéger tes jolies mimines.

À lire aussi : 5 crèmes pour les mains avec une bonne composition à dégainer tout l’hiver

Une fois par semaine, ou dès que tu sens que tes mains en ont besoin, tu peux aussi leur offrir un petit masque. Certains s’appliquent en couche épaisse sur la peau, de la même façon qu’un masque hydratant pour le visage, et se rincent après une dizaine de minutes de pause, et d’autres, très pratiques quand on a besoin de ses mains, sont proposés sous forme de gants imprégnés de produit qu’il suffit d’enfiler et de porter pendant un petit quart d’heure pour profiter de ses bienfaits.

Prends soin de tes ongles pendant le confinement

Si ta peau prend cher à force d’être décapée toutes les 5 minutes, tu imagines bien qu’il en est de même pour tes ongles ! Alors si tu as l’habitude de porter du vernis et que tu aimes changer régulièrement de manucure, c’est le moment idéal pour faire une petite pause et les laisser respirer un peu.

Pour éviter qu’ils ne cassent trop facilement ou qu’ils se dédoublent, tu peux prendre quelques minutes de ta soirée pour les masser (et n’oublie pas tes cuticules, au passage, afin de les assouplir et ainsi éviter des accrochages douloureux) avec une crème ou une huile spécifique afin de les renforcer.

Si tes ongles tirent déjà la tronche, n’hésite pas à les limer pour les raccourcir (moins ils sont longs, moins ils ont de risque de se casser) et à appliquer un vernis fortifiant au silicium pour leur redonner un petit coup de boost.

Sélection shopping pour te faire des mains de velours

Certains liens de la sélection shopping de cet article sont des liens d’affiliation. En cliquant dessus pour te procurer un produit, tu soutiens financièrement Rockie car ces sites nous reversent quelques centimes par achat. Mais si tu préfères, tu peux aussi bien sûr aller faire tes courses dans une boutique près de chez toi.

Et toi, comment t’occupes-tu de tes mains lorsqu’elles sont très abîmées ?