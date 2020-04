Les trouvailles du confinement pour commencer la semaine #5

Allez hop, chez Rockie on récupère les Trouvailles de la semaine initialement publiées chez madmoiZelle, parce qu'il n'y a pas que les petites soeurs qui piquent les affaires, les grandes aussi. Cinquième édition !

Temps de lecture : 2 minutes

WhatsApp E-mail Partagez 47 Partages

C’est lundi, c’est le rendez-vous avec les Trouvailles du confinement. Personnellement, je ne m’en lasse pas (des trouvailles hein, pas du confifi), et j’aime toujours autant te partager ce que toute la rédac à dégoté dans les tréfonds d’Internet.

Tout le monde est bien installé ? Allez, on y va.

On commence avec une vérité frappante :

Je ne dis pas que c’est les mêmes personnes, je dis juste qu’on ne les a jamais vues ensemble dans une même pièce KOM PAR HASARD.

Et sinon, est-ce qu’on a encore besoin de prouver au monde entier que les Poufsouffle sont les meilleurs ? Je ne crois pas non.

Poufsouffle ils devaient organiser des bêtes de soirées dans leurs dortoirs pendant que les Gryffondor et les Serpentard essayaient de se tuer et que les Serdaigle regardaient des vidéos d’Hugo Décrypte — lala (@troisiemedoigt) April 14, 2020

La vraie grande plaie mondiale : les vidéos face cam mal cadrées, avec option triple menton débordant.

Comme le dirait cette statue à sa copine : CHACUN SES PROBLEMES, TU CONNAIS PAS MA VIE OKAY ?

Sur Facebook, Amenirenas Olivares a fabriqué une petite table de pique-nique pour les écureuils de son jardin. Je ne sais pas ce qu’il y a de plus mignon que ça.

Mais le confinement, ça peut permettre aussi de nouvelles activités, de te découvrir de nouveaux talents. Et si tu apprenais à dessiner un chat ?

Le confinement, ça inspire visiblement. Au point de se créer des ongles covid-19 VS bouche. Un combat sanglant.

Le post ci-dessous est tout spécialement dédicacé à mon patron, Fab, aka le sosie officiel de Voldemort.

Attention attention, best blague ever, j’espère que t’es bien assise, tu risques de tomber à la renverse.

Ok, on se calme sur le lol, et on admire la beauté :

Je ne sais pas toi, mais moi je compte demander l’asile politique à ces gens-là, pour aller vivre dans leur cabane du confinement tout le restant de ma vie.

Et pour finir ces trouvailles, quelques bonnes nouvelles pour reprendre un peu foi en l’humanité.

Testée positive au #COVIDー19, ma grand mère – dans sa 101 eme année – est manifestement GUÉRIE et en forme! #houra 🍾🍾👍👍enfin une bonne nouvelle! pic.twitter.com/ruGIZjCqh8 — Engels (@Sandrine_Engels) April 9, 2020

Mais aussi :

Ce matin, j'ai croisé un voisin devant mon ascenseur et je lui ai dit de ne pas m'approcher vu que je suis AS et en contact avec des patients covid 19 et que je porte des masques périmés depuis 2008. Ce soir, il m'a laissé ça devant ma porte… 🥺 pic.twitter.com/7cGpWLBEgK — Ninon (@FairyParadise__) April 6, 2020

Difficile de parler de ses trouvailles sans vous proposer cette fabuleuse vidéo Insta d’Édouard Baer.

Et enfin, pour finir en musique, la vidéo de ces voisins espagnols qui rejouent I Want to Break Free de Queen, depuis leurs fenêtres.

Bisous les Rockies, et à la semaine prochaine pour de nouvelles trouvailles !