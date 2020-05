Les trouvailles du confinement pour commencer la semaine #8

Temps de lecture : 3 minutes

Salut ma Rockie ! Alors, la forme ? La forme de quoi ? (blague préférée de mon tonton pendant les repas de Noël dans les années 90, désolée.)

Allez, aujourd’hui on commence cette nouvelle semaine avec la gniak, avec la rage, avec… Je sais pas, avec ce que tu veux en fait.

Mais en regardant cette vidéo, j’ai très envie de la commencer en foutant des gros uppercuts au virus qui nous fait un peu trop iech depuis bien trop longtemps maintenant.

Et sinon, t’as résisté à la tentation de te couper les cheveux toute seule pendant le confinement ? Parce que je veux pas dire hein, mais normalement aujourd’hui les coiffeurs réouvrent leurs portes.

Allez, on se détend, c’est le déconfinement. Tu vas pouvoir faire plein de trucs comme euh… Sortir sans attestation ? C’est toujours ça, non ? Soyons zen, comme ce koala.

Ouais parce que soyons honnêtes, pour l’instant 2020 est bien bien pourrave et nous défonce tous. Cette année nous fait un peu l’effet de cette flute à bec dans nos oreilles. C’est pas jojo.

Tu crois qu’un jour on pourra revoyager ? Reprendre l’avion ? Aller plus loin que les 100 bornes autour de chez nous ? Nous souvenir de ce que ça fait d’être dans un aéroport ?

En tout cas il est temps que tout ça se termine, je ressemble personnellement beaucoup trop à cette petite fille depuis des semaines.

Mais réjouissons-nous (ou pas), les écoles réouvrent aujourd’hui. Et ça pourrait être pire, il pourrait y avoir une pandémie ET Voldemort dans les écoles.

Et toi, t’as écumé les sites de rencontre pendant le confifi ?

T’imagines ? T’IMAGINES ??

Et quid des vraies questions ?

Allez, arrêtons de parler pandémie, confinement et tous ces trucs. Parlons plutôt de masculinité, nan ?

Ou parlons des grands mystères de la vie, de ceux que l’on ne peut pas résoudre :

Ou bien des petites vérités de la semaine / du mois / de l’année / de la vie, pour la team tatouée :

Mais aussi des petites vérités qui font mal :

L’idée du jour, pas piquée des hannetons (c’est dingue ce que j’aime cette expression) :

L'un des problèmes du pouvoir c'est qu'une fois élu tout le monde autour de toi te lèche le cul et plus personne n'ose te contredire. Faudrait institutionnaliser un poste de conseiller politique qui serait payé pour te vanner et te critiquer H24 et pour te lancer des trucs

QUE TOUT LE MONDE SE CALME : des chats font leur toilette en même temps et c’est beaucoup trop mims.

Au fait, t’avais vu passer la nouvelle oeuvre de Banksy ?

You really can’t beat #Banksy and his ability to capture the mood of the nation. This is simple and brilliant. Bristol’s finest export. pic.twitter.com/B0ji4oOMmH

— Roger Farrant (@roger_farrant) May 6, 2020