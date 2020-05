Les trouvailles du déconfinement pour commencer la semaine #10

Allez hop, chez Rockie on récupère les Trouvailles de la semaine initialement publiées chez madmoiZelle, parce qu'il n'y a pas que les petites soeurs qui piquent les affaires, les grandes aussi. Dixième édition !

Allez hop, quand y en a plus, y en encore, les Trouvailles sont toujours là pour toi !

Ce n’est pas parce qu’on est déconfiné qu’on a plus le droit de se marrer et de découvrir tout ce qu’Internet a pu produire de beau et de con.

On commence avec l’image de ce prête, qui ne va pas laisser la distanciation sociale et la pandémie mondiale l’empêcher de bénir ses fidèles. Le pistolet à eau, y a que ça de vrai. Pshitt pshitt.

A Priest giving social distance blessings with a squirt pistol and what, I'm assuming, is Holy water. 2020 folks. pic.twitter.com/iDnYs33hs9 — Jeff Barnaby (@tripgore) May 15, 2020

On continue avec une petite vérité que tous les parents reconnaitront, mais aussi tous ceux qui ont été des enfants un jour, ce qui englobe quand même pas mal de monde hein.

Tu ne kiffes pas particulièrement ta tronche aujourd’hui ? Petit reminder qui pourra te rappeler que oui, you look gooooood !

Et en vrai, qu’est ce qu’on a pu se marrer quand on était confiné, pas vrai ? Les boutades, les rigolades, les « pranks » comme disent ceux qui sont nés après 1999 :

Mais peut-être qu’il fallait un virus mortel pour faire comprendre quelques petits trucs à ceux qui portent fièrement une paire de coucougnettes (oui, j’ai écrit ce mot volontairement et sans honte, tu vas faire koi)

Je t’avoue, je ne sais que penser de cette invention. Je suis partagée entre « Gné ? » et « Haaan ». Pas toi ?

Parce que le confinement nous a rendu un peu parano peut-être, cette personne était persuadée de voir Rafiki dans un trou.

This pipe almost gave me a heart attack. For a second I thought Rafiki from the Lion King was living under my backyard. pic.twitter.com/yChuvQDIwu — Johnny Rowland (@JohnnyRowlands) May 15, 2020

Les vérités qui font mal :

Même en étant devenue mère moi-même, y a des mystères qui perdurent et qui ne pouvaient être résolut que par la mienne, comme celui-ci :

On enchaîne avec les bonnes nouvelles de la semaine, celles qui réchauffent mon petit coeur comme un chat roulé en boule sur les genoux !

Tu savais que tu pouvais traverser l’Europe à vélo ? C’est pas mal pour l’empreinte carbone ça !

Oui, on peut voyager sans prendre l'avion. De la Bretagne jusqu'à l'Ukraine, voilà comment traverser l'Europe à vélo. 🚴‍♂️ pic.twitter.com/RK230ALyWV — Brut nature FR (@brutnaturefr) May 18, 2020

Une bonne nouvelle pour les chats, ces demi-dieux (je suis obligée d’écrire ça parce que mon chat est présentement en train de pointer ses griffes vers moi en signe de menace, please envoyez de l’aide)

Je sais pas toi, mais pour moi Noël est la meilleure période de toute l’année. C’est même mieux que mon anniversaire, c’est pour dire. Du coup, quand je vois ce genre d’infos, ça me donne envie de m’enrouler dans un plaid en écoutant Mariah Carey. Oui, même s’il fait 30 degrés.

Alors, je veux pas péter l’ambiance avec la vidéo ci-dessous, mais il paraitrait qu’en vrai le canard se fait bien niquer, parce qu’à la base il mettait sa nourriture dans l’eau pour la ramollir et que les poissons en ont profité pour lui niquer son goûter. Mais on peut aussi rester sur l’hypothèse du canard qui partage son quatre heure hein, j’veux pas heurter les sensibles.

En voilà un qui a le sens du partage ! 😍😉😊pic.twitter.com/b76AUdJWB1 — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) May 17, 2020

Traduction approximative du tweet ci-dessous : « Bonjour à tout le monde sauf mon copain, qui ne m’a pas demandé avant de mettre du liquide vaisselle au lieu des capsules dans le lave-vaisselle hier soir. » Peut-être qu’il voulait faire une soirée à thème ? Attendons sa version avant de sortir les fourches.

good morning to everyone except my boyfriend, who didn’t consult me before he used washing up liquid in lieu of dishwasher tablets last night pic.twitter.com/7LqvOTEhYa — Abby Tomlinson (@twcuddleston) May 19, 2020

La plus grande vérité de l’année, dévoilée grâce à Harry Potter et la Chambre des Secrets.

my plans 2020 pic.twitter.com/EEYU4iKedr — Minerva McGonagall (@minervadiretora) May 19, 2020

Bon en vrai, ça marche aussi avec Game of Thrones :

On termine avec le mot de la fin :

Je me lève ma fille est en train de faire des cookies elle se retourne vers moi et me fait "c'est la survie papa, et la survie ça commence par des cookies". — peu importe (@MateuilB) March 16, 2020

A lundi prochain mes Rockies !