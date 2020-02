La folle histoire de Tryo et ses 25 ans de carrière

Fab te propose dans son podcast Histoires de Succès de découvrir le parcours de Tryo, groupe mythique français qui fête cette année ses 25 ans d'existence.

Je reçois à mon micro deux de ses membres, Guizmo et Christophe, qui retracent l’histoire du quatuor, depuis la MJC de Fresnes jusqu’aux plus grandes salles françaises et des millions d’albums vendus.

Comment se sont-ils rencontrés ? Comment ont-ils créé ce groupe ? Comment on se faisait connaître en tant qu’artiste musical avant Internet, Spotify et Youtube ? Comment ont-ils réussi à garder cette indépendance depuis tout ce temps, et comment ont-ils fait pour rester soudés depuis plus de deux décennies ? Autant de questions auxquelles Guizmo et Christophe vont répondre, sans oublier l’histoire folle de ce nom qu’ils n’ont même pas choisi.

