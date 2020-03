Test : à quelle date le confinement va-t-il te faire péter un câble ?

« Quand vas-tu craquer ? », c'est la question à laquelle répond ce test parfaitement inutile, donc totalement indispensable en cette période de confinement.

Temps de lecture : < 1 minute

Tu t’en es sûrement rendu compte : ça fait plus de deux semaines que la France est officiellement confinée pour lutter contre la propagation du Covid-19 et l’engorgement des hôpitaux. Pour le moment, ça va, ton moral est plutôt bon : tu as de quoi te nourrir pour plusieurs semaines et il te reste quelques épisodes de Why Women Kill à regarder avant de te plonger, bien installé·e sous ton plaid, dans un autre univers télévisuel.

Mais à ton avis, ce calme tout relatif, cette sérénité qui t’accompagne depuis le début du confinement, ça va durer combien de temps avant que tu ne pètes une durite et que (je pique délibérément cette expression à Manon) tu ne te mettes à écrire sur les murs avec ta bave ?

Le test « Tu vas craquer ? », créé par trois petits malins confinés, te propose de découvrir la date à laquelle tu vas péter un boulon. Voici la mienne, j’ai hâte :

Toi aussi fais le test et découvre quand tu vas craquer !

Et toi, quand est-ce que tu vas craquer ?