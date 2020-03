Le UNO existe maintenant en jeu d’alcool et ça va balancer du +4 !

Le célèbre jeu de cartes UNO est désormais disponible dans une version alcoolisée où on distribue des shots plutôt que des cartes.

Si tu aimes les jeux de société, tu as sûrement déjà joué au UNO et donc eu envie de cramer ces ingrats qui t’ont envoyé des +2 et des +4 après tout ce que tu as pu faire pour eux.

Pour apaiser les tensions et même resserrer les liens (se tenir mutuellement les cheveux au dessus des toilettes, ça rapproche), la société américaine de cadeaux Spriinkle Me Piink a eu la bonne idée de créer un coffret du UNO en version jeu à boire.

En plus du célèbre jeu de cartes, le kit contient 6 verres à shots ainsi qu’une carte plastifiée qui explique les règles du jeu. Sympa, non ?

En parlant des règles, elles restent proches de celles du concept original :

Si tu te prends un +2, tu bois un shot. Si tu te prends une carte « passe ton tour » ou « change de sens », c’est aussi un shot.

Si tu te prends un +4, tu bois 2 shots et tu changes d’amis.

Et cherry on the cake : si tu te prends un « contre UNO » ou que tu oublies de dire UNO alors qu’il ne te reste plus qu’une carte, c’est 3 shots.

Evidemment, l’alcool étant à consommer avec modération, tu peux remplacer la tequila ou le gin par du jus de fruit ou de l’eau gazeuse. Promis, ça ne t’empêchera pas de te foutre sur la gueule avec les autres mauvais joueurs !

Le coffret Drunk Uno est disponible sur la boutique Etsy de Spriinkle Me Piink pour 23€ (sans les frais de port).

