Cette vidéo sur les injonctions faites aux femmes m’a mis une claque !

Temps de lecture : 2 minutes

Ok, bonjour 2020, je te présente LA vidéo qui va faire dresser tous tes petits poils sur les bras et partout ailleurs.

Diffusée il y a quelques jours sur le compte Instagram du magazine Girls.Girls.Girls, la vidéo intitulée “Be a Lady They Said” est un court-métrage de près de trois minutes. On peut y voir face caméra l’actrice et activiste Cynthia Nixon (que tu connais peut-être pour son rôle de Miranda Hobbes dans la série Sex and the City), réciter le texte écrit en 2017 par la blogueuse Camille Rainville, le tout entrecoupé d’images fortes et percutantes.

“Sois une « dame », qu’ils disaient. Ne parle pas trop fort. Ne parle pas trop. Ne sois pas intimidante. Pourquoi es-tu si misérable ? Ne sois pas si directive. Ne sois pas si émotive. Ne pleure pas. Ne crie pas. Ne dis pas des gros mots. Endure la douleur. Ne te plains pas.”

*On a choisi de traduire « lady » par « dame », mais le mot en français ne correspond pas réellement à la signification du terme « lady » en anglais. On aurait pu aussi utiliser les expressions « vraie femme » ou « femme respectable ».

Alors, je ne sais pas toi hein, mais personnellement en regardant cette vidéo j’ai eu à la fois envie de pleurer, de crier, d’applaudir, tout ça en même temps. J’ai eu l’impression de voir un vrai diaporama de toute la pression exercée sur les femmes depuis toujours, en condensé.

Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas été aussi remuée en regardant un court-métrage. Entendre tous ces messages contradictoires qu’on se coltine TOUTES à longueur de journée depuis des siècles, que dis-je, des millénaires, m’a un peu donné envie de cramer des choses, alors qu’en vrai je suis aussi calme qu’un chaton un jour de pluie.

C’est aussi un des buts de cette vidéo j’imagine. Comme le dit le magazine Girls.Girls.Girls dans sa légende sur Instagram: « We are just going to leave this right here and see what happens » (NDLR: « On va juste poser ça ici et voir ce qu’il se passe »).

Et toi, que penses-tu de cette vidéo ? On peut en parler dans les commentaires !